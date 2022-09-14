Зачем посуду мазать зубной пастой: причина, о которой вы не знали

Что можно очистить с помощью зубной пасты / flickr.com / Lense23

Многим наверняка знакома проблема – даже качественные приборы и посуда со временем теряют первоначальный шик и блеск. Ежедневное их использование рано или поздно приводит к тому, что их внешний вид теряет первозданный лоск.

В торговых сетях большое разнообразие различных средств очистки посуды и приборов. Однако нередко цены на специфическую бытовую химию просто зашкаливают. Многие задаются вопросом, как обеспечить чистоту и блеск приборов и посуды за небольшие деньги.

Есть старый проверенный способ справиться с загрязнениями посуды. Попробуйте использовать обычную зубную пасту. Вы сразу почувствуете разницу по сравнению с использованием обычных средств. Ваши посуда и приборы буквально засияют. Кроме того, это добавит и приятный аромат, ведь намного интереснее ощущать приятный запах, нежели стойкий душок бытовой химии. Однако необходимо помнить об одном – зубная паста не поможет с загрязнениями на керамической посуде.

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Не многие знают, но зубная паста также эффективна при очистке столового серебра:

зубной пастой тщательно натрите поверхность изделия, не пропуская мелких частей;

обработанный прибор оставьте на ночь;

на следующее утро удалите зубную пасту, вытерев изделие насухо - оно должно приобрести практически первозданное состояние.

Можно ли мыть посуду зубной пастой?

Многие давно убедились в том, что устранять неприятные запахи с посуды помогает обычная зубная паста. Особенно такое народное средство поможет при восстановлении рабочего состояния пластиковых контейнеров, которые давно не использовались. Не секрет, что они могут хранить неприятные запахи. Рецепт прост – промойте емкость для пищевых продуктов зубной пастой. Результатам вы удивитесь – от неприятного запаха не останется и следа.

Как очистить сковороду с помощью зубной пасты?

Следует помнить, что зубная паста помогает даже при таком, казалось бы, въевшемся загрязнении, как нагар на сковородке. Порядок действий при этом довольно прост. Просто выдавите на загрязненную сковородку немного зубной пасты. После этого поработайте обычной губкой. Эффект будет заметен – сковородка станет намного чище и приятнее на взгляд.

Однако необходимо соблюдать одно условие – зубная паста как средство чистки не подойдет для поверхностей с нежным типом покрытия. В то же время смело используйте зубную пасту как средство для чистки чугунных и металлических сковородок. Секрет тут прост – ведь зубная паста содержит в себе абразивные частички, которые и являются средство борьбы с нагаром и копотью.

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