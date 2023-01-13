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Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

13 января 2023, 22:54
Дешевое мыло не обязательно использовать лишь по прямому назначению, ведь оно также поможет справиться с рядом бытовых проблем.
Мыло, петли для дверей, двери
Самое дешевое туалетное мыло можно использовать для решения ряда бытовых проблем/ ua.depositphotos.com, Instagram

Часто хозяйки обходят самое дешевое мыло в магазинах десятой дорогой. Ведь некоторые из его видов могут быть не такими приятными для кожи или иметь достаточно резкий и сильный запах.

Такое мыло не очень подходит даже для ароматизации шкафа, потому что не так часто может попасться то, которое будет пахнуть не очень резко, а наоборот приятно.

Однако можно с уверенностью сказать, что такой продукт остался недооцененным. Ведь даже если его не использовать по прямому назначению, он пригодится, когда вам нужно будет решить ряд бытовых проблем. Вот несколько из них.

Борется со скрипучими дверями

Когда дверь скрипит, некоторые смазывают занавеси растительным маслом. Однако такой способ использовать крайне нежелательно, ведь через какое-то время из-за масла металл может начать портиться.

Вместо упомянутого способа можно использовать другой – намазать занавеси обычным туалетным мылом. Такой способ и с проблемой эффективно справится, и дверям не навредит.

Помогает убирать

Туалетное мыло можно использовать во время уборки. Можно натереть влажную губку мылом, после чего протирать ею различные поверхности дома. Такое средство будет эффективным даже в случае, если вам нужно отмыть жир на кухне.

Справится с заеданием молнии

Если молния на вашей одежде начала заедать, эту ситуацию также можно исправить с помощью простого туалетного мыла. Просто натрите им молнию, после чего такая проблема вас больше не будет беспокоить.

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