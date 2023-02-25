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Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторг

25 февраля 2023, 16:18
Главред делится простым и экологичным методом чистки унитаза с помощью чеснока.
зачем в унитаз кидать зубчик чеснока
Зачем в унитаз бросать зубчик чеснока? / unsplash.com

Всем известно, что ванная комната является местом с высокой концентрацией бактерий, поэтому ее нужно тщательно убирать. Многие хозяйки используют для чистки унитаза химические средства, которые могут быть эффективными, но они также могут наносить вред здоровью. Лучше воспользоваться экологически чистыми альтернативными методами очистки унитаза, например, использовать чеснок. Этот метод может показаться странным, однако он является очень эффективным.

Зачем в унитаз бросать зубчик чеснока?

Чеснок содержит вещество под названием аллицин. Благодаря своим антимикробным свойствам аллицин помогает бороться с бактериями и паразитами. В связи с этим среда, в которой они встречаются, становится неблагоприятной для их развития и проживания. Таким образом, применение зубчика чеснока в ванной комнате может эффективно убить бактерии в унитазе.

Как воспользоваться этим методом?

Чтобы уничтожить все бактерии, необходимо поместить очищенный зубчик чеснока в унитаз и оставить его там на ночь. На следующее утро нужно промыть унитаз проточной водой, а эту процедуру повторять не реже двух раз в неделю. Этот метод поможет сохранить унитаз свежим и чистым благодаря противомикробным и противогрибковым свойствам чеснока.

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Интересная альтернатива

Есть и другой эффективный метод борьбы с бактериями и пятнами ржавчины в унитазе – это применение чая с добавлением чеснока. Для приготовления этого чая необходимо вскипятить воду и бросить туда три зубчика чеснока. Затем нужно дать чаю остыть. После этого чесночный чай можно налить прямо в унитаз. Вы будете удивлены результатом!

Важно отметить, что чесночные средства являются отличным вариантом для аллергиков. Если вы страдаете от аллергии на хлор и другие химические средства, чеснок может быть альтернативным средством для уборки любой комнаты в вашем доме.

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