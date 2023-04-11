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Зачем опытные хозяйки варят грецкие орехи: мало кто знает об этом потрясающем трюке

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 17:13 обновлено 11 апреля, 17:14
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Для чистки орехов вам больше не понадобится орехокол, а мелкие скорлупинки, которые улетают в разные стороны, больше не придется собирать по всей кухне.
орехи
Зачем варить грецкие орехи? / Instagram so_vkysom_mozyr, скриншот из видео

Каждый из нас знает, что грецкие орехи чрезвычайно полезны для нашего организма. Они являются источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, благодаря которым улучшается память, снимается нервное напряжение и стресс. Кроме того, грецкие орехи богаты витаминами группы В, йодом, каротином, железом, магнием и многим другим. Поэтому отказываться от потребления грецких орехов не стоит. А если вас беспокоит то, что их трудно чистить, то эту проблему можно легко решить. Оказывается, что грецкие орехи нужно проваривать. Далее рассказываем, что дает этот замечательный трюк.

Зачем варить грецкие орехи?

Проваривание грецких орехов дает невероятный эффект – они намного лучше чистятся. Для их чистки вам больше не понадобится орехокол, а мелкие скорлупинки, которые улетают в разные стороны, больше не придется собирать по всей кухне.

Сколько варить грецкие орехи?

Для начала орехи нужно промыть от грязи. После этого сложите их в кастрюлю и залейте кипятком. Далее включайте плиту и, периодически помешивая, варите грецкие орехи в течение 3-4 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы твердая скорлупа размягчилась. Затем извлеките орехи и дайте им высохнуть и остыть. После этого можете приступать к чистке орехов. Вы будете удивлены, но почистить вы их сможете безо всяких усилий. Стоит лишь прижать оба ореха друг к другу и скорлупа с легкостью разломится.

видео дня

Стоит заметить, что орехи не стоит варить дольше 3-4 минут, поскольку скорлупа промокнет и орехи будут влажными внутри. Кроме того, некоторые орехи могут быть слегка вареными, что не только портит вкус орехов, но и снижает количество полезных веществ.

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