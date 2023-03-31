Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

Обычная соль поможет вернуть тюлю новый вид – как будто вы только что его купили.

Соль поможет отбелить тюль/ ua.depositphotos.com

Белоснежный тюль может стать украшением жилища и притягивать к себе восхищенные взгляды всех гостей. Но такое украшение интерьера, к сожалению, не остается ослепительно-белым навечно. Со временем такой текстиль накапливает на себе пыль и грязь, на нем могут появляться различные пятна. А если говорить о тюле, который расположен на кухне, то там не избежать даже жирных и очень сложных пятен.

Многих удивляет, зачем хозяйки во время стирки тюля добавляют соль. На самом деле такой простой ингредиент, который точно есть на каждой кухне, поможет отстирать тюль от серости и вернуть ему вид нового. Главное – правильно использовать такой способ очистки текстиля.

Соль способна не только хорошо очистить тюль от пыли и сделать его белее, но и добавить материалу блеска. После такой обработки результат будет хорошо заметным.

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Этот способ удобен также тем, что он подходит для любого вида тюля – соль не навредит ни одному материалу и не повлияет на его свойства.

Чтобы отбелить тюль с помощью соли, нужно приготовить специальный солевой раствор. Для этого нужно налить в таз 5 литров воды, температура которой не должна превышать 40 градусов. После этого добавить 5 столовых ложек соли и немного стирального порошка. Хорошо перемешайте, чтобы соль и порошок растворились.

Затем поместите тюль в этот раствор так, чтобы он полностью покрылся жидкостью. Нужно оставить его отмокать на несколько часов или на ночь. Затем достать и постирать привычным способом.

Ранее Главред рассказывал о 5 способах, как отбелить тюль от серости и желтизны. Эти способы помогут отбелить тюль в домашних условиях – он станет, как новый.

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