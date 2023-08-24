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Зачем опытные хозяйки моют пол з солью: 3 причины делать так же

Сергей Кущ
24 августа 2023, 11:07 обновлено 24 августа, 11:07
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Использование соли при уборке – это не только практичное, но и символическое действие.
Зачем моют полы с солью
Зачем моют полы с солью / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Уборка ламинированного пола – занятие, которое требует внимания и заботы, но не является сложным. Мы расскажем, можно ли мыть пол солевым раствором и почему нужно так делать.

С течением времени мы, как и наши предки, придали большое значение энергетике дома. Именно поэтому важно регулярно её "очищать". Для этой цели идеально подходит обычная соль. Она не только освежит поверхности, но и способствует защите домашнего уюта от негатива.

Для чего моют пол с солью?

Раствор соли в воде позволяет легко справиться с разными видами грязи на поверхностях. После влажной уборки с солью, мебель и пол приобретают яркость, а пыль перестаёт так активно оседать.

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Как уничтожить бактерии на полу?

Солевой раствор не только удаляет грязь, но и эффективно борется с бактериями. Это особенно актуально в домах с детьми. Соль – замечательная альтернатива химическим моющим средствам, она идеально подойдет для тех, кто сталкивается с аллергией. Она способствует очищению воздуха от микробов и инфекций.

Как правильно помыть полы с солью от негатива?

Мытье полов с солью – это не только физическая уборка, но и способ "промывания" энергии в доме. Этот простой ритуал способствует избавлению от негативной энергии и может вызвать положительные перемены. Важно выполнить этот процесс с верой в положительный результат.

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