Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

Как бы тщательно и регулярно мы ни старались убирать в туалете, время от время там всё равно поселяются неприятные запахи. Некоторые предпочитают бороться с ними с помощью магазинных средств, однако такие товары часто довольно дорогие. Но на самом деле есть ряд простых домашних средств, которые помогут как улучшить запах в туалете, так и сохранить весь ваш домашний бюджет.
Многих может удивить, зачем держать лавровый лист в туалете. На самом деле такой простой кухонный ингредиент может помочь, если стал актуальным вопрос, как избавиться от запаха в туалете народными средствами.
Лавровый лист можно использовать для устранения этой проблемы двумя способами.
Первый способ. Можно взять несколько лавровых листочков и зашить их в мешочек из ткани. Этот мешочек повесить в любом удобном месте как можно ближе к унитазу или положить на полочках.
Кроме лавровых листочков, с такой же целью можно зашить в мешочек смесь ароматных трав – в таком случае можно применить всю свою фантазию и отдать предпочтение тем ароматным травам, запах которых по душе именно вам.
Второй способ. Еще одним способом, как убрать запах в домашнем туалете, является сжигание там лаврового листа. Нужно найти емкость, которая не боится воздействия огня, положить туда один или несколько лавровых листочков и поджечь их. При этом стоит соблюдать все правила предосторожности.
Листья во время такого способа должны не гореть, а тлеть. Дымом и запахом, который будет выделяться, нужно обработать помещение туалета.
Но стоит помнить, что запах тлеющих лавровых листьев достаточно резкий и специфический, поэтому такой способ обработки может подойти не всем.
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