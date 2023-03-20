Зачем опытные хозяйки бросают шипучий аспирин в унитаз: балдежный трюк, который приведет в восторг

Главред делится невероятным секретом, как очистить унитаз аспирином, потратив на это всего 10 минут.

Зачем бросают шипучий аспирин в унитаз? / ua.depositphotos.com

Всем известно, что шипучий аспирин является отличным помощником в борьбе с симптомами простуды. Однако мало кто знает, что этот лекарственный препарат также используется в быту. С его помощью опытные хозяйки борются с разнообразными загрязнениями. В частности, шипучий аспирин используют для очистки унитаза от известнякового налета. Главред делится невероятным секретом, как очистить унитаз аспирином за 10 минут.

Стоит отметить, что даже у самых аккуратных хозяек, которые регулярно убирают в ванной комнате, может появиться неприятная проблема, связанная с известковым налетом на унитазе. Все дело в том, что в воде содержится много кальция и других минералов, которые при контакте с поверхностью унитаза могут откладываться и образовывать известковый налет. Поэтому, чем чаще мы смываем унитаз, тем быстрее на нем может появиться известковый налет.

Именно здесь нам пригодится шипучий аспирин, который прекрасно борется с этой проблемой. Для этого нам понадобится всего 3 таблетки этого лекарственного средства. Просто бросьте их в унитаз на 10-15 минут. Можно также оставить таблетки в унитазе на ночь. А утром просто смойте унитаз, и вы приятно удивитесь невероятным результатом.

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Обратите внимание, что шипучий аспирин можно использовать не только для очистки унитаза, но и для борьбы с засорами в ванной или раковине. Просто засыпьте в сливное отверстие 5-7 таблеток аспирина и добавьте ложку уксуса. Через 15 минут просто смойте все водой.

И это еще не все! Шипучий аспирин прекрасно убирает пятна с одежды. Поэтому, если вы уже решили выбросить любимую кофточку из-за большого пятна на ней, стоит попробовать еще этот способ. Просто растворите в стакане воды 2 таблетки аспирина и замочите в этом растворе одежду. Через 3 часа попробуйте постирать одежду. Надоедливое пятно должно исчезнуть.

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