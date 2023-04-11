Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

Использование обжаренных макарон способно в корне изменить как внешний вид блюда, так и его вкус.

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Зачем жарить макароны в суп/ ua.depositphotos.com

Макароны используются для приготовления множества блюд, и супы – не исключение. Но часто во время приготовления супа этот ингредиент ведет себя не самым лучшим образом – он разваривается и становится похожим на некую неаппетитную массу.

Чтобы макароны не разварились, можно, конечно, попробовать бросать их чуть ли не в последнюю очередь и пытаться выключить блюдо до того, как этот продукт переварится. Но такой метод не очень надежен, ведь трудно уследить за тем, чтобы макароны и не остались твердыми, и не разварились окончательно.

Но есть еще другой способ, как сделать так, чтобы макароны не разваривались в супе. Многих такой метод удивит, но перед варкой их нужно обжаривать на сковородке.

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Обжаривать советуют в первую очередь макароны не из твердых сортов пшеницы. Но не помешает эта процедура и тем, которые изготовлены из твердых сортов.

Дело в том, что во время варки макароны выделяют крахмал, который в воде становится клейким. Предварительная обжарка решит эту проблему и не позволит супу превратиться в густую неаппетитную массу.

Как обжарить макароны для супа

Нужно обжаривать их на сухой сковороде. Достаточно будет нескольких минут – макароны можно снимать с огня как только вы увидите, что они стали золотистого цвета.

Макароны для жарки нужно выкладывать на сковороду одним слоем и постоянно помешивать их, чтобы не пригорели.

После жарки не стоит ждать, пока макароны остынут – их нужно сразу бросать в суп. При этом стоит рассчитать время так, чтобы этот ингредиент попал в суп за 5 минут до его полного приготовления.

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