Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

Опытных хозяек такой секрет выручает довольно часто во время приготовления пищи. Но нужно знать, как правильно жарить макароны.

Макароны перед варкой лучше обжаривать, тогда блюдо получится просто замечательным/ ua.depositphotos.com

Макароны – один из наиболее распространенных продуктов, который точно есть практически на каждой кухне. Блюд с применением такого продукта настолько много, что глаза разбегаются. Макароны очень хорошо сочетаются со многими другими ингредиентами, из них можно приготовить как несладкие блюда, так и сладкие.

Однако не все знают один секрет, который способен практически "творить чудеса" с этим продуктом. Речь идет об обжаривании макарон перед варкой.

Дело в том, что макароны разных сортов и за разную цену имеют, конечно, не одинаковые свойства. Например, недорогой продукт хуже держит свою форму и быстрее разваривается во время приготовления. Кроме этого, бюджетные макароны имеют не такой приятный вкус.

Однако если перед варкой их обжарить на сковородке, то они не только сильнее раскроют свой вкус, но и лучше будут держать свою форму.

Но подходить к этому процессу нужно ответственно. Поэтому лучше наперед знать, как правильно жарить макароны. Для этого сначала нужно нагреть сковородку, налить туда чуточку масла и добавить небольшое количество сливочного масла. После этого высыпать на сковородку нужное количество макарон.

Пока вы будете жарить макароны, лучше не отвлекаться от этого процесса, ведь нужно интенсивно их помешивать.

Для макарон достаточную будет провести на сковородке две минуты. Далее их нужно залить кипятком, посолить, добавить пряности и довести до готовности. Готовить их лучше под крышкой.

Если же вы собираетесь готовить суп или другое блюдо, в котором вы бы не хотели видеть подсолнечное или сливочное масло, в таком случае можно обжарить макароны на сухой сковородке в течение двух минут, интенсивно помешивая.

Читайте также: