Зачем нужно пить кислые напитки после праздников: ответ нарколога / УНИАН

После переедания и употребления алкоголя следует пить кислые напитки, они помогут организму восстановиться. Об этом заявил в комментарии порталу "РБК" известный психиатр-нарколог Евгений Брюн.

"Если в период праздников не получилось удержаться от переедания и избыточного употребления алкоголя, важно вовремя остановиться. Состояние постинтоксикации облегчают кислые напитки: если организм хорошо переносит молочные продукты, можно пить кефир. Также можно пить клюквенный морс или просто воду с лимоном", — посоветовал эксперт.

По словам Брюна, злоупотребление жидкостью чревато отеками, а крепкий чай или кофе создают дополнительную нагрузку для организма, находящегося в состоянии интоксикации.

"Полезны будут бульоны и супы. Нельзя пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было", — добавил нарколог.

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