Зачем нужно класть соду и кофе в холодильник: советы опытных хозяек

Сода и кофе поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике.
Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой, когда в холодильнике испортился продукт или просто там хранится что-то, что имеет резкий запах, например, чеснок.
Каким бы чистым и новым не был холодильный, но именно неприятный запах станет первым, на что вы обратите внимание при открытии этого бытового прибора. Опытные хозяйки не ждут, пока в нем появится вонь, а действуют на опережение.
Мы узнали несколько хитростей, которые помогают избежать неприятного запаха из холодильника. Эти лайфхаки действительно эффективны. Оказалось, что вонь можно побороть обычной содой и кофе.
Как избавиться от неприятного запаха с помощью соды
Сода - замечательное средство, которое справится с нежелательными ароматами. Здесь не нужно тратить кучу времени, чтобы отмыть холодильник с уксусом или проветрить его. Достаточно просто поставить соду на полку.
Чтобы она подействовала, а неприятный запах исчез, следует насыпать в чашку или другой сосуд около 100 граммов соды. Она сама все сделает за вас и впитает в себя вонь, а также лишнюю влагу.
Если одна и та же порция соды стоит в холодильнике уже давно, а неприятный запах снова начал появляться, то следует просто засыпать новую порцию соды.
Как избавиться от неприятного запаха с помощью кофе
Другим продуктом, который эффективно может побороть запах является кофе. В стакан следует засыпать растворимый кофе или кофейные зерна.
На самом деле, кофе прекрасно перебивает не только неприятный запах, но и все остальные. Так, даже в парфюмированных магазинах используют кофе при подборе духов. Именно кофе позволяет "обнулить" все и почувствовать настоящий аромат туалетной воды. Та же схема и с холодильником. Зерна перебивают вонь и вы ее не чувствуете.
Чтобы нежелательные ароматы не появлялись снова и снова, следует менять содержимое каждые две недели.
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