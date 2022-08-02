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Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить

2 августа 2022, 10:11

Для чего не самом деле предназначен ящик, который находится под духовкой - Главред разбирался в этом вопросе.

нижний ящик под духовкой
Зачем нужен нижний ящик в духовке / Советы Инженера

Мало кто знает истинное предназначение специального ящика, который находится внизу газовой плиты. Главред разбирался, для чего он на самом деле предназначен и как его правильно использовать, чтобы не спровоцировать в квартире пожар.

Зачем нужен нижний ящик в духовке

Многие хозяйки используют это место внизу духового шкафа для хранения кухонной увари и противней. Но мало кто знает истинное назначение этого ящика, описанное в инструкции, потому что совсем не многие люди ее удосуживаются прочитать.

Оказывается, это нижнее отделение с выдвижным ящиком придумали для того, чтобы поддерживать необходимую температуру для приготовления разнообразных блюд – тут ничего не пригорит, не остынет и не потеряет свой изысканный вкус.

Из-за того, что ящик расположен под духовкой, он потребляет ее тепло во время работы и может также использоваться для нагревания посуды - в таких тарелках еда остается теплой значительно дольше.

Как подогреть тарелки и готовые блюда перед подачей блюда на стол

Просто подержите ее в духовке или в ящике под ней на протяжении нескольких минут.

Удобен этот ящик и для подогрева выпечки – допустим, вы с утра пораньше испекли вкусный пирог яблочный пирог. Поставьте его в этот специальный ящик и еще на протяжении нескольких часов он останется теплым, так что можно смело звать гостей на утренний кофе.

Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить
Что можно хранить в ящике под духовкой / Советы инженера

Что запрещено хранить в ящике под духовым шкафом

Эксперты призывают ни в коем случае не хранить там предметы, которые могут легко загореться и спровоцировать масштабный пожар:

  • тряпки,
  • ткани,
  • полотенца,
  • салфетки,
  • пакеты из полиэтилена,
  • различные химикаты,
  • предметы, которые во время нагревания могут выделять токсические вещества,
  • нетермостойкую посуду.

Что можно хранить в ящике под духовкой

Ящик, расположенный под духовкой идеально подходит для хранения посуды, которая совершенно не боится высоких температур:

  • сковородки
  • круги для изготовления пельменей
  • молотки для отбивания мяса
  • различные противни
Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить
Для чего используют ящик под духовым шкафом / Советы инженера

Какие блюда рекомендуют разогревать в ящике под духовкой: пиццу, различные гарниры, плов, запеченные мясо и рыбу, жаркое и даже различные первые блюда.

Интересный факт – оказывается, в англоязычной версии инструкций к некоторым газовым плитам говорится о том, что в нижнем ящике можно запросто сушить одежду, но в русском варианте об этом нет ни словам.

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