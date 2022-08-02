Зачем нужен нижний ящик под духовкой и что в нем категорически запрещено хранить

Для чего не самом деле предназначен ящик, который находится под духовкой - Главред разбирался в этом вопросе.
Мало кто знает истинное предназначение специального ящика, который находится внизу газовой плиты. Главред разбирался, для чего он на самом деле предназначен и как его правильно использовать, чтобы не спровоцировать в квартире пожар.
Зачем нужен нижний ящик в духовке
Многие хозяйки используют это место внизу духового шкафа для хранения кухонной увари и противней. Но мало кто знает истинное назначение этого ящика, описанное в инструкции, потому что совсем не многие люди ее удосуживаются прочитать.
Оказывается, это нижнее отделение с выдвижным ящиком придумали для того, чтобы поддерживать необходимую температуру для приготовления разнообразных блюд – тут ничего не пригорит, не остынет и не потеряет свой изысканный вкус.
Из-за того, что ящик расположен под духовкой, он потребляет ее тепло во время работы и может также использоваться для нагревания посуды - в таких тарелках еда остается теплой значительно дольше.
Как подогреть тарелки и готовые блюда перед подачей блюда на стол
Просто подержите ее в духовке или в ящике под ней на протяжении нескольких минут.
Удобен этот ящик и для подогрева выпечки – допустим, вы с утра пораньше испекли вкусный пирог яблочный пирог. Поставьте его в этот специальный ящик и еще на протяжении нескольких часов он останется теплым, так что можно смело звать гостей на утренний кофе.
Что запрещено хранить в ящике под духовым шкафом
Эксперты призывают ни в коем случае не хранить там предметы, которые могут легко загореться и спровоцировать масштабный пожар:
- тряпки,
- ткани,
- полотенца,
- салфетки,
- пакеты из полиэтилена,
- различные химикаты,
- предметы, которые во время нагревания могут выделять токсические вещества,
- нетермостойкую посуду.
Что можно хранить в ящике под духовкой
Ящик, расположенный под духовкой идеально подходит для хранения посуды, которая совершенно не боится высоких температур:
- сковородки
- круги для изготовления пельменей
- молотки для отбивания мяса
- различные противни
Какие блюда рекомендуют разогревать в ящике под духовкой: пиццу, различные гарниры, плов, запеченные мясо и рыбу, жаркое и даже различные первые блюда.
Интересный факт – оказывается, в англоязычной версии инструкций к некоторым газовым плитам говорится о том, что в нижнем ящике можно запросто сушить одежду, но в русском варианте об этом нет ни словам.
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