Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

Без такого кармашка женское нижнее белье могло бы стать опасным и навредить здоровью его обладательницы.

Кармашек на женских трусиках имеет важное значение/ ua.depositphotos.com

Женщины часто могут замечать, что внутри купленного нижнего белья есть что-то похожее на карман. Такая странная особенность белья заставляет задуматься, зачем женщинам карман в трусах. На самом деле его наличие имеет вполне прикладное значение.

Такие кармашки есть практически на всех видах трусиков, кроме разве что кружевных.

Дело в том, что это просто кусочек ткани, который пришивается для поддержания необходимой гигиены и защиты женского здоровья. Если присмотреться, то вы заметите, что этот лоскуток скорее всего из другого материала, чем все трусики. Его изготавливают преимущественно из натурального хлопка и он защищает нежную кожу женщины от контакта с материалом, из которого пошита остальная часть белья.

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Таким образом с помощью простого лоскутка натурального материала можно избежать раздражений на коже в деликатных местах. Этот материал будет хорошо пропускать воздух и впитывать влагу, что поможет обеспечить сухость и вентиляцию интимной зоны.

Кроме этого, такая вставка ткани будет сохранять кожу от излишнего трения.

Но может возникнуть вопрос, почему такая вставка пошита именно как кармашек, и почему ее не пришивают со всех четырех сторон. Дело в том, что при пошиве невозможно сделать все швы внутренними. Поэтому этот кусок ткани пришивают лишь с трех сторон, а четвертый оставляют непришитым.

Кроме этого, непришитая сторона позволяет сохранять форму такого кармашка. Ведь так как кармашек и сами трусики изготовлены из разных материалов, они по-разному растягиваются. Поэтому после стирки вставленный кусочек ткани мог бы по-другому растянуться, чем остальная часть белья.

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