УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

4 марта 2023, 20:24
Без такого кармашка женское нижнее белье могло бы стать опасным и навредить здоровью его обладательницы.
Женское нижнее белье
Кармашек на женских трусиках имеет важное значение/ ua.depositphotos.com

Женщины часто могут замечать, что внутри купленного нижнего белья есть что-то похожее на карман. Такая странная особенность белья заставляет задуматься, зачем женщинам карман в трусах. На самом деле его наличие имеет вполне прикладное значение.

Такие кармашки есть практически на всех видах трусиков, кроме разве что кружевных.

Дело в том, что это просто кусочек ткани, который пришивается для поддержания необходимой гигиены и защиты женского здоровья. Если присмотреться, то вы заметите, что этот лоскуток скорее всего из другого материала, чем все трусики. Его изготавливают преимущественно из натурального хлопка и он защищает нежную кожу женщины от контакта с материалом, из которого пошита остальная часть белья.

видео дня

Таким образом с помощью простого лоскутка натурального материала можно избежать раздражений на коже в деликатных местах. Этот материал будет хорошо пропускать воздух и впитывать влагу, что поможет обеспечить сухость и вентиляцию интимной зоны.

Кроме этого, такая вставка ткани будет сохранять кожу от излишнего трения.

Но может возникнуть вопрос, почему такая вставка пошита именно как кармашек, и почему ее не пришивают со всех четырех сторон. Дело в том, что при пошиве невозможно сделать все швы внутренними. Поэтому этот кусок ткани пришивают лишь с трех сторон, а четвертый оставляют непришитым.

Кроме этого, непришитая сторона позволяет сохранять форму такого кармашка. Ведь так как кармашек и сами трусики изготовлены из разных материалов, они по-разному растягиваются. Поэтому после стирки вставленный кусочек ткани мог бы по-другому растянуться, чем остальная часть белья.

Вас также может заинтересовать:

нижнее белье трусики женское белье интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответ

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:35

"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФВидео

19:04

Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:42

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

18:38

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

18:37

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедииФотоВидео

18:23

Любовный гороскоп на неделю 6-12 марта: Козерогу – тупик, Весам - конфликтыВидео

Реклама
18:15

Виталий Портников. О чем договорились Байден и ШольцВидеоблоги

18:09

В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - ЖдановВидео

18:09

Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременныймнение

18:08

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

17:49

"Путин соберет все, что только можно": генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо "СВО"Видео

17:43

Для чего полезно пить цикорий: названы преимущества напиткаВидео

17:09

Россияне могут сделать "жест доброй воли" в Крыму: Свитан раскрыл неожиданный сценарийВидео

16:42

Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта: Рыбам- возможности, Водолеям – судьбоносное решениеВидео

16:41

Как понять, что вы умираете: врачи назвали 4 признака

16:17

Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

16:07

Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

Реклама
15:58

Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогнозВидео

15:53

Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

15:51

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

15:38

Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генералВидео

15:29

Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в УкраинеВидео

15:10

Самые счастливые знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

14:59

"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

14:52

Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

14:52

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:51

Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"Видео

14:50

"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – СвитанВидео

14:27

"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского мостаВидео

14:12

Гороскоп на завтра 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

13:46

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку векаВидео

13:19

Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"Видео

12:56

В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и ГалкинаВидео

12:53

Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

Реклама
12:48

"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазииВидео

12:42

"Впечатляет": в сеть попали фото исполосованного Киркорова перед операциейВидео

12:12

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с СевераВидео

12:11

К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - СвитанВидео

11:54

Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – SpiegelВидео

11:35

Странно, но гениально: почему мужчины в Индии носят по двое трусовВидео

11:28

"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об УкраинеВидео

11:15

"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

10:54

Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

10:09

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять