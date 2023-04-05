Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

Необычный талисман поможет привлечь финансы и не будет позволять деньгам расходиться "на лево и на право".

Лавровый лист притянет финансы/ ua.depositphotos.com

Большинство людей привыкли использовать лавровый лист только по его прямому назначению – во время приготовления пищи. Но издавна эта известная пряность наделялась и более особым значением. Существует много примет, которые связаны с лавровым листом. В частности, считается, что такие листочки способны влиять на наше финансовое состояние.

Многих удивляет, зачем носить лавровый лист в кошельке. Согласно приметам, несколько таких листочков, которые будут постоянно храниться рядом с деньгами, способны улучшить материальное состояние владельца кошелька. Время от времени листочки нужно будет менять, ведь они за определенный период могут пересохнуть и потрескаться.

Лавровый лист советуют класть в кошелек на растущую фазу Луны. Этот талисман принесет пользу своему владельцу, ведь будет притягивать деньги и в то же время не позволять средствам расходиться "направо и налево".

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Но кошелек – не единственное место, куда можно положить лавровый лист. Вместо кошелька такие листочки можно положить в карман сумочки или просто в карман вашей одежды – куртки, брюк, кофты и т.п. Главное, чтобы он был рядом с вами. Таким образом он будет удерживать положительную денежную энергию.

Есть и другие интересные способы использования лаврового листа для привлечения положительной энергии в дом. С этой целью можно положить четыре листика под ковер возле входной двери, разложив их в форме креста. Такой оберег защитит дом от негативной энергетики.

Также для привлечения благополучия в дом можно разложить в разных местах дома 20 лавровых листочков.

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