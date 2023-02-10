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Зачем натирать зеркала картошкой: этот секрет перевернет представление об уборке с ног на голову

10 февраля 2023, 03:20
Многих интересует, как отмыть зеркало, чтобы оно не было мутным. Ведь множество способов оставляют после себя неприятные для взгляда разводы.
Зеркало, картошка
Картошкой можно очищать зеркала/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Чтобы идеально отмыть зеркало и избежать разводов на его поверхности, не обязательно бежать в магазин и покупать дорогостоящие средства. Многие опытные хозяйки продолжают применять довольно простые народные хитрости, которые по своей эффективности не уступают даже магазинной химии.

Итак, чем мыть зеркало чтобы не было разводов? Ответ на этот вопрос многих удивит. Ведь для выполнения этого важного задания можно воспользоваться помощью простой картошки. Этот корнеплод обладает свойствами, которые делают его незаменимым не только на кухне, но и во время уборки. В частности, во время мытья зеркал.

Чтобы очистить от загрязнений зеркало или стеклянные полки в ванной, нужно разрезать сырую картофелину пополам и после этого натереть поверхность разрезанной стороной. Далее стоит оставить зеркало на 10-15 минут и смыть засохший картофельный крахмал. Он должен отставать от поверхности без усилий.

Интересно, что картошкой даже протирают линзы очков, чтобы они потом не запотевали.

Как отмыть ванну с помощью картофеля

Сырой картофель пригодится не только для мытья зеркал и стекла, но и для очистки ванны. С ее помощью можно избавиться от известкового налета и "мыльных хлопьев", которые засохли на поверхности. Также это поможет легче отмыть от поверхности ванны желтые пятна, которые появляются из-за жесткой воды.

Нужно намочить ванну водой. Далее посыпать ее поверхность содой и мелкой солью. Затем взять разрезанную картофелину и потереть срезом всю ванну, растирая насыпанные в ней средства. Образованную смесь, которая будет напоминать пасту, нужно оставить на 20-40 минут, а далее смыть водой.

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