Зачем натирать яйца маслом: простая хитрость от запасливых хозяек

Одна простая хитрость поможет продлить срок хранения яиц.

Масло может помочь яйцам дольше храниться/ ua.depositphotos.com

Хозяйки часто любят запасаться разными продуктами наперед. А в условиях приближения рождественско-новогодних праздников это особенно актуально – лучше купить сразу побольше необходимого, чтобы потом не бегать в магазин лишний раз.

Запастись наперед можно и яйцами, если знать, как их правильно хранить. Ведь в последнее время эксперты часто говорят о возможном подорожании этого и так недешевого важного продукта. Поэтому многие хозяйки, вероятнее всего, попытаются приобрести и держать дома хотя бы такое их количество, которого хватит на первое время.

Стоит заметить, что домашние и фабричные яйца хранятся по-разному. Важны также условия хранения – продукт может лежать и без холодильника, но тогда придется использовать его раньше.

Три недели

Такое количество времени могут продержаться яйца без холодильника при условии, что их будут хранить в помещении, где температура воздуха не будет превышать 10 градусов по Цельсию.

Один месяц

Столько могут храниться купленные в магазине яйца, если их держать холодильнике.

Три месяца

Столько времени могут продержаться домашние или купленные на фермерском хозяйстве яйца при условии, что вы их приобрели свежими и храните в холодильнике.

Но срок хранения яиц можно продлить, если воспользоваться одним простым лайфхаком. Перед тем, как класть их в холодильник, нужно натереть скорлупу подсолнечным маслом. Тогда на ней образуется защитная пленка, которая поможет им дольше оставаться свежими.

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