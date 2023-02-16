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Зачем надевать наволочку на подушку - как она сохраняет лицо и здоровье

16 февраля 2023, 17:53
Очень часто люди совершают привычные действия, не задумываясь почему. Сегодня в материале Главреда - всё о наволочках и их предназначении.
Зачем надевать наволочку на подушку
Зачем надевать наволочку на подушку / pexels.com

У каждого в доме есть постельное белье. Однако мало кто задумывается, что у каждого предмета из комплекта белья - есть своя особенная миссия.

Зачем надевать наволочку на подушку - какая функция у чехла на подушку

Человек в большинстве своем - существо бережливое. Нам свойственно стремиться сохранить предметы как можно дольше. Наволочки отчасти и были придуманы для того, чтобы уберечь от износа подушку.

Однако, у этого аксессуара есть ещё одна важная миссия - защита лица спящего человека. Без наволочки естественные выделения кожи человека скапливались бы на подушке, причиняя вред коже и провоцируя раздражения. Наволочку же можно постирать, что значительно уменьшает риск загрязнения кожи лица человека.

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Когда надо менять наволочки - необходимые меры для защиты здоровья

Несмотря на нежелание и лень - комплект постельного белья необходимо менять, как можно чаще. В среднем - раз в неделю. А вот с наволочками дела обстоят иначе - их стоит менять чаще, около 1 раза в 3-4 дня.

И всё же этот вопрос тоже индивидуален - он зависит от уровня потливости и здоровья человека во многих проявлениях. Очевидно, что при проблемах с кожей, стоит менять постельное белье как можно чаще, если не каждый день.

Как правильно стирать наволочки - дольше сохранится

О бережливости человека мы писали выше. Касается это и постельного белья в том числе. Для того, чтобы сохранить предметы для сна как можно дольше в хорошем состоянии - необходимо правильно за ними ухаживать, а именно:

  • стирать наволочки стоит в режиме деликатной или ручной стирки
  • температура стирки не должна превышать 40 градусов
  • не стоит использовать белизну и отбеливатели в стирке наволочек
  • также не стоит использовать больше 600-700 оборотов отжима

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