Зачем надевать колготки на швабру: уборка станет намного легче

Многие хозяйки уже не ломают себе голову тем, как уменьшить количество пыли дома. Они применяют хитрый способ.

Колготки помогут во время уборки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Борьба с пылью дома может стать настоящим адом, если у вас в комнатах много вещей-пылесборников и труднодоступных для уборки мест. Чтобы бороться с первой причиной, придется пересмотреть свои взгляды на вещи и определить, какие из них в комнатах точно являются лишними.

Например, пыль может оседать и надолго задерживаться на различных декоративных вещах, книгах, текстиле, мягких игрушках. Чем больше таких вещей в комнате, тем труднее избавиться от пыли в ней. И даже регулярная уборка не всегда эффективно помогает.

Вторая причина, которая мешает избавиться от пыли раз и навсегда – труднодоступные для уборки места. Это могут быть, например, участки за мебелью или под ними. Часто шкаф или другие предметы мебели могут стоять так близко к стене, что достать за ними рукой с тряпкой почти невозможно.

Есть ряд способов, как вытирать пыль в таких местах. Для таких и не только случаев есть простой лайфхак, хорошо помогающий от пыли и других загрязнений. Добраться к ним в труднодоступных местах можно с помощью швабры. Но вместо тряпки нужно одеть на нее старые капроновые колготки.

Такой лайфхак работает следующим образом. Материал, из которого изготовлены капроновые колготки, способен "электризоваться". За счет этого он притягивает к себе даже мельчайшие частицы пыли и грязи.

Тем временем швабра дает возможность дотянуться до разных мест, куда без нее добраться на получится.

Использование такого простого способа поможет вам уменьшить количество пыли в квартире или доме.

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