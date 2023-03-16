Зачем на бачке унитаза две кнопки и почему такой механизм сильно экономит деньги

Использование двух кнопок на бачке унитаза имеет ряд преимуществ.
Многие из нас видели на бачке унитаза две кнопки, но не все знают, что они разработаны для рационального использования воды.
Две кнопки на бачке унитаза: как работает механизм
Такая система позволяет выбрать объем воды, используемой для смыва, в зависимости от необходимости. Это означает, что если вы хотите осуществить полный смыв, то нажимаете на одну кнопку, а если же смывать только мочу, то другую кнопку.
Основная идея заключается в том, чтобы снизить количество воды, используемой при каждом смыве.
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Использование двух кнопок на бачке унитаза имеет ряд преимуществ
- Экономия воды: использование двух кнопок позволяет сократить расход воды до 50% по сравнению с обычным унитазом с одной кнопкой. Это является экономически эффективным решением, особенно если вы много платите за воду.
- Экологичность: уменьшение использования воды способствует сокращению количества отходов воды и нагрузки на водные ресурсы.
- Удобство использования: две кнопки на бачке унитаза очень просты в использовании и не требуют дополнительных навыков. Кроме того, они могут быть установлены на любой тип унитаза и не требуют специального обслуживания.
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Автор: Сергей Кущ