Зачем на бачке унитаза две кнопки и почему такой механизм сильно экономит деньги

Использование двух кнопок на бачке унитаза имеет ряд преимуществ.

Зачем на бачке унитаза две кнопки / скриншот, pexels.com

Многие из нас видели на бачке унитаза две кнопки, но не все знают, что они разработаны для рационального использования воды.

Две кнопки на бачке унитаза: как работает механизм

Такая система позволяет выбрать объем воды, используемой для смыва, в зависимости от необходимости. Это означает, что если вы хотите осуществить полный смыв, то нажимаете на одну кнопку, а если же смывать только мочу, то другую кнопку.

Основная идея заключается в том, чтобы снизить количество воды, используемой при каждом смыве.

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Использование двух кнопок на бачке унитаза имеет ряд преимуществ

Экономия воды: использование двух кнопок позволяет сократить расход воды до 50% по сравнению с обычным унитазом с одной кнопкой. Это является экономически эффективным решением, особенно если вы много платите за воду.

использование двух кнопок позволяет сократить расход воды до 50% по сравнению с обычным унитазом с одной кнопкой. Это является экономически эффективным решением, особенно если вы много платите за воду. Экологичность: уменьшение использования воды способствует сокращению количества отходов воды и нагрузки на водные ресурсы.

уменьшение использования воды способствует сокращению количества отходов воды и нагрузки на водные ресурсы. Удобство использования: две кнопки на бачке унитаза очень просты в использовании и не требуют дополнительных навыков. Кроме того, они могут быть установлены на любой тип унитаза и не требуют специального обслуживания.

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