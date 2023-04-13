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Зачем масло в супе: ингредиент, который до неузнаваемости поменяет вкус блюда

Елизавета Бельмас
13 апреля 2023, 19:47 обновлено 13 апреля, 20:24
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Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления разных блюд, однако не все знают, что в супы можно добавлять масло.
Зачем масло в супе
Зачем масло в супе / коллаж фото instagram hatapizza_kostopil/ irant_cher

Приготовление супа или борща, а впрочем и любого другого блюда - это дело уникальное и для каждого индивидуальное. Разные хозяйки по-разному готовят практически всё, однако есть секреты, которые помогут всем. О таком сегодня и расскажем.

Для чего в борщ добавляют сливочное масло - секретный ингредиент

Многие могли подумать, что масло в борщ добавляют для того, чтобы изменить его вкус. Безусловно, это так, однако есть и другие причины - масло, которое добавляют в борщ за несколько минут до окончания приготовления, помогает ингредиентам быть более совместимым. Все дело в том, что сливочное масло в борще помогает выровнять вкус именно своим сливочным привкусом и выступает в роли соуса.

Зачем добавляют масло в суп - невозможно недооценить

Однако масло добавляют не только в борщ, но и в суп и не только сливочное, а и оливковое. В том случае, если в супе есть горох и картофель, а суп в консистенции пюре - оливковое масло может сбалансировать вкусовые качества этих двух ингредиентов. Также масло добавляют, чтобы жир помогал усвоению кальция и делал суп более насыщенным, если в нем нет природного жира от бульона.

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Когда в суп добавлять оливковое масло - важный момент

Немного выше мы уже описали, что в в борщ масло необходимо добавлять в конце - тогда оно на отлично выполнит свою функцию. В случае с оливковым маслом в супах - ситуация практически не отличается. Масло необходимо добавлять в конце и делать это так, чтобы суп с ним больше не кипел.

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