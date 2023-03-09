Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

Простое кухонное средство способно избавить от проблемы, которая постоянно преследует хозяев.

Устранить засор в унитазе можно подручными средствами/ pixabay.com

Проблема засорения в унитазе рано или поздно может "посетить" каждый дом. И как бы вы ни старались избежать этого, порой возникновение этой проблемы за пределами нашего понимания – она появляется, "как снег на голову", когда ее совсем не ожидаешь. Что же делать, если засорился унитаз и ничего не помогает?

В первую очередь лучше проводить профилактику этой проблемы, чтобы не довести ее до такого уровня, когда устранить засор в унитазе будет очень трудно. Иногда в очень запущенных случаях самостоятельно справиться уже не удастся, и придется вызывать сантехника.

Чтобы проблема не обострилась, можно применить простое кухонное средство. Для этого понадобится моющее средство для посуды, теплая вода и – для лучшего эффекта – еще и вантуз.

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Нужно налить в кастрюлю 2 л воды, поставить на огонь и сильно нагреть. До кипения доводить не стоит, ведь очень сильно горячая вода может вызвать появление трещин на поверхности унитаза.

Далее нужно залить в унитаз 70-80 мл жидкости для мытья посуды. После этого выливать туда же подогретую примерно до 45 градусов воду и оставить на 15 минут. Для лучшего эффекта можно и на дольше. Затем можно подкрепить результат с помощью вантуза.

Если засор в унитазе не очень сильный, то такой способ поможет его устранить. Также можно проводить эту процедуру просто для профилактики, не дожидаясь, пока проблема уже начнет напоминать о себе.

Для профилактики стоит заливать гель для мытья посуды в унитаз раз в неделю.

Как избавиться от засора в унитазе подручными средствами

Если возникла такая проблема, можно воспользоваться еще одним из нескольких способов, которые предусматривают использование подручных средств. В особо тяжелых случаях придется покупать магазинные средства, однако без них можно обойтись, если засор не серьезный.

1. Горячая вода

Если унитаз забился органическими отходами, то можно залить туда ведро горячей воды. Но будьте осторожны и тщательно взвешивайте, какие температуры может выдержать ваш унитаз, чтобы не вызвать своими действиями возникновение трещин.

Перед использованием этого способа нужно "прогреть" поверхность конструкции, вылив туда небольшое количество горячей воды, а тогда лишь продолжать процесс. Через несколько минут после выливания внутрь ведра горячей воды слейте воду из бачка.

2. Сода

Нужно добавить около половины пачки в ведро с горячей водой и вылить воду в унитаз по той же процедуре, как описано выше.

Есть еще один способ использования соды: всыпать пол пачки соды в унитаз, а тогда залить стаканом уксуса. Такая смесь может протолкнуть засорение.

3. Вантуз

Под силой давления во время использования вантуза засор должен протолкнуться вперед или пробиться наружу.

4. Сантехнический трос

Такой трос можно приобрести в специализированных магазинах. Он поможет справиться как с засорами раковины, так и с "непроходимостью" унитаза. Им можно легко протолкнуть засор.

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