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Зачем лить пиво в сковородку: хитрый трюк, который спасет кухонный инвентарь

2 марта 2023, 21:38
Пиво поможет избавиться от одной из самых распространенных кухонных проблем.
Сковорода, пиво
Пиво спасет сковороду от нагара/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Пиво – один из самых популярных алкогольных напитков в мире. Однако многих удивит, что он пригодится не только во время встречи с друзьями, отдыха после тяжелого рабочего дня или при просмотре футбольного матча, но и для решения бытовых проблем. Например, проблемы, как очистить сковороду от нагара.

Наверное, многие из нас сталкивались с проблемой нагара на сковородке. К сожалению, такой кухонный инвентарь не долго остается в идеальном состоянии после начала его использования. Со временем на любой сковородке оседает слой жира и других загрязнений, избавиться от которых не так то и легко.

В такой ситуации решить проблему поможет пиво. Дело в том, что в его составе помимо ячменя и хмеля есть также натуральные кислоты. Во время взаимодействия с загрязнениями эти кислоты растворяют их, и отмыть слой нагара станет намного легче и проще.

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Как очистить сковороду от нагара пивом

Если нужно очистить сковороду от нагара с внутренней стороны, достаточно будет налить нужное количество пива внутрь посуды и оставить отмокать на 20 минут. Когда это время пройдет, помыть привычным способом.

Если нужно очистить сковороду от нагара снаружи, придется найти какую-нибудь посудину, которая больше ее по размерам. В ту посудину ставим сковородку и заливаем пивом, чтобы покрылись все загрязнения. Оставляем на 20 минут. Если слой нагара достаточно большой, можно оставить и на дольше. Затем вынимаем сковороду и моем. Загрязнения должны отчищаться намного легче.

Таким же способом можно отчистить и кастрюли, на которых появился слой нагара.

Ранее мы рассказывали, как отчистить плиту от сильного нагара. Чтобы отчистить сильно загрязненную газовую плиту, можно собственноручно приготовить домашнее средство на основе горчицы.

Также Главред рассказывал, как очистить решетку кухонной плиты самостоятельно подручными средствами. Для этого можно приготовиться простое домашнее средство на основе четырех ингредиентов.

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