Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

Если повесить лавровый лист над кроватью, можно отогнать негативную энергетику, улучшить благополучие дома и привлечь успех в свою жизнь.

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Зачем лавровый лист вешают над кроватью/ ua.depositphotos.com

О полезных свойствах лавровых листьев известно уже давно. Поэтому их применяют не только на кухне для приготовления пищи, но и для улучшения здоровья и даже решения многих бытовых проблем. Но не всем известно, что, согласно верованиям наших предков, лавровый лист обладает также магическими свойствами.

Многих из вас могло удивить, зачем лавровый лист вешают над кроватью, если вы вдруг стали свидетелями такого использования популярных пряностей, побывав дома у своих друзей или знакомых. Но такая на первый взгляд странная ситуация имеет свое объяснение, которое уходит корнями в древние времена.

Еще издавна хозяйки использовали лавровые листья, чтобы очищать свой дом от негативной энергии и "приманивать" благополучие и успех. Для этого используются различные ритуалы. В частности, для улучшения благополучия и финансовой ситуации в семье можно поджарить несколько листочков на сковородке и пройти с ними по всем комнатам. Как это правильно делать, мы рассказывали ранее.

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Но можно обойтись и без жарки лавровых листьев, ведь не всем понравится такой довольно специфический запах, который определенное время продержится дома после этой процедуры. Вместо этого можно повесьте пучок лавровых листьев над входной дверью или положить специальным образом несколько листочков под ковром возле двери.

Однако есть еще один способ использования таких пряностей, которым пользовались еще наши предки. Для того, чтобы защитить дом от сглаза и порчи, нужно повесить пучки лавровых листьев в изголовье кровати. Также таким образом можно защитить себя от негативной энергии, избежать ночных кошмаров и привлечь успех.

Но такое использование лаврового листа имеет и вполне научное объяснение. Так, эта пряность поможет улучшить качество воздуха в комнате. Эфирное масло, содержащееся в его составе, обладает антимикробными свойствами и помогает очистить воздух от микробов, бактерий и вирусов.

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