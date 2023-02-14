Зачем лавровый лист кладут под подушку: аура, здоровье и нервы будут, как канаты

Расскажем, зачем сжигать лавровый лист дома и как очистить воздух.

Зачем лавровый лист класть под подушку / pixabay.com

На каждой кухне есть лавровый лист. Его добавляют в большинство блюд, но мало, кто знает, что он непростая специя. Лавровый лист – лекарственное растение и источник долголетия. О его свойствах и о том, зачем лавровый лист класть под подушку Главред расскажет далее.

Полезные свойства лаврового листа

В свежем и в сухом виде лавровый лист обладает массой полезных свойств. Если в древние времена этому растению приписывали магические способности, то современная наука объяснила догадки.

В листьях растения содержатся эфирные масла, жирные кислоты, а также витамины А, С, группы В и РР, калий, кальций, марганец, железо. Благодаря такому составу даже в сухом виде лавровый лист может освежить воздух в комнате и поспособствовать хорошему сну. Эфирное масло лавра используется в медицине и косметологии. На его основе делают различные препараты, кремы и мази.

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В народной медицине лавровый лист используется для лечения и профилактики болезней суставов, для очистки сосудов. Мазями на основе эфирного масла лавра снимают боль при остеохондрозе. Считается, что растение способно успокоить и улучшить сон, поэтому лавровый лист под подушкой стал частым гостем.

Также лавровый лист отлично подходит для борьбы с высыпаниями на коже. Молодежные прыщи и акне, воспаления и высыпания можно ликвидировать благодаря настойкам. Также считается, что средства на основе этого растения помогают выровнять тон кожи, убрать пигментные пятна и сбалансировать работу сальных желез на лице.

Зачем класть лавровый лист под подушку и сжигать

Помимо оздоровительных свойств лавровый лист обладает магическими свойствами – очищает ауру, пространство, привлекает вещие сны и отгоняет неприятности. Чтобы получить описанные результаты растение сжигают.

Чем полезен Дым от лаврового листа? В первую очередь дым наполняет помещение ароматом, а значит еще лучше воздействует на тело и сознание человека. Принято считать, что дым от лаврового листа снимает приступы эпилепсии, усталость, расслабляет организм, избавляет от депрессии, положительно влияет на органы дыхания.

Если вы не хотите сжигать листья, можно воспользоваться другим способом – положить лавровый лист под подушку. Это позволит избавиться от депрессии, бессонницы, стресса. Как лавровый лист влияет на сон? Он способствует расслаблению, успокаивает, что ускоряет процесс засыпания.

Если вы услышали совет "Держите всегда лавровый лист под подушкой", нужно к нему прислушаться, так как несколько листьев в комнате помогут укрепить иммунитет и уничтожить все болезнетворные микробы в воздухе. Во время болезни нужно 1-3 листа положить под подушку. Для очищения воздуха листья раскладывают по одному в каждом углу.

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