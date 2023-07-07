Зачем ковер на кухне: плюсы и минусы

Не спешите отказываться от идеи постелить ковер или дорожку на кухне.

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Коврик на кухне может стать главным интерьерным героем пространства / Фото homedit/Pixabay

Каждая хозяйка не понаслышке знает, что кухня - не самое чистое место. Как бы аккуратно ты не стремился приготовить - кусочки пищи, хлебные крошки, жирные пятна, все равно оказываются на полу. И одно дело, когда все это "добро" падает на плитку, которую можно быстро протереть.

Совершенно другая история случается там, где в кухне лежит ковер. В этом случае, его придется как минимум - пылесосить, как максимум - сдавать в чистку.

И вот тут вам может показаться, что у истории "зачем нужен ковер на кухне" - очевидный финал. Но нет. Оказывается, что коврик на кухне может придать несравненный уют вашему помещению и добавить в него изюминку.

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Но, обо всем по порядку.

Какой ковер выбрать для кухни

Выбор подходящего ковра для кухни подразумевает анализ как можно большего количества особенностей существующих моделей и знание того, от каких характеристик вы получите наибольшую выгоду.

Размер

Кухонные ковры делятся на несколько категорий в зависимости от их размера:

Дорожки - это длинные тонкие ковры. Они идеально подходят для коридоров с высокой проходимостью. Дорожка для кухни, например, предназначенная для кухонного острова и высоких стульев в баре, должен выходить на 40 см за пределы бара или края стойки, чтобы удобно расположить сидячие места.

Если вы покупаете ковер, который поместится под кухонным столом, рассмотрите тот, который выходит за край стола на 20-40 см с обеих сторон. Это позволяет и передним, и задним ножкам стульев опираться на ковровое покрытие, предотвращая их раскачивание.

U-образные коврики часто используются перед кухонными раковинами, при этом плоская боковая часть упирается в носок. Такое размещение создает уравновешенный вид, так как ковер выровнен с раковиной и обеспечивает комфорт для тех, кто готовит или моет посуду.

Легкость чистки

Подумайте о легко чистящихся ковриках для вашей кухни. Хлопковые ковры с плоским переплетением, пригодные для машинной стирки, — разумный выбор. Коврики из натуральных волокон, таких как джут, бамбук или сизаль, также легко стираются вручную и достаточно прочны, чтобы выдерживать высокую активность ног.

Ходьба оставляет пятна. Подумайте о коврах из полиэстера или полипропилена. Во-первых, они негорючие, что очень удобно на кухне.

Это самый распространенный ковер для дома и улицы, и его легче всего чистить. Ваш ковер будет в порядке, если вы будете использовать сильные процедуры очистки, такие как отбеливание или химчистка.

Дизайн

Если вам интересно, как ковер будет смотреться на кухне, прислушайтесь к следующим советам:

Если на вашей кухне не так много цветов, выберите яркий ковер. Это значительно оживит пространство. Вы также можете сочетать ковер со шкафом и напольным покрытием.

Узоры должны соответствовать вашему домашнему декору. Это означает, что вы можете выбрать геометрические принты, бахрому по краям или любое другое украшение, подходящее для вашего интерьера.

Противоскользящие свойства

Какой коврик можно постелить на кухне? Хороший кухонный ковер должен иметь противоскользящую изнанку. Некоторые ковры имеют основу из вспененного каучука для обеспечения их устойчивости. Если у вас уже есть кухонный ковер без такой функции, а пол на кухне сделан из линолеума, полированной древесины твердых пород или гладкой керамической плитки, разумно инвестировать в коврик, который не скользит.

Плюсы

Ковер мягкий и обеспечивает защиту, будь то низкие температуры или несчастные случаи. Если уронить стакан на кафельный пол, он, скорее всего, разобьется. Ковер избавит вас от необходимости его замены.

Кроме того, наличие ковра на кухне — это то, что следует учитывать, если у вас есть проблемы со спиной. Если вы не хотите покрывать весь кухонный пол, возьмите небольшой ковер или коврик и положите его перед раковиной или стойкой, где вы проводите большую часть времени стоя.

Минусы

Ковры гораздо труднее чистить, чем плитку или бетон, и они становятся жирными, изнашиваются и рвутся из-за интенсивного движения. Это может придать вашей кухне менее чистый и свежий вид.

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