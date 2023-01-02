Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: хитрость от опытных хозяек

Вместо дорогих средств для улучшения запаха в туалете можно воспользоваться дешевой зубной пастой.

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок/ ua.depositphotos.com

Вопрос, как улучшить запах в туалете, беспокоит многих. Часто даже регулярная уборка не дает 100-процентного эффекта, и часть запахов всё равно остается. На это может влиять, в частности, плохая вентиляция этого замкнутого помещения.

Чтобы избавиться от сильного запаха в туалете, нужно помимо регулярной уборки также применять определенные средства, которые устраняют запахи во время каждого смывания в унитазе.

Такие средства можно приобрести в магазине – они есть, как говорится, на разный вкус и кошелек. Однако зачем тратиться на дорогие средства, если их легко можно заменить бюджетными вариантами. Например, как освежитель для унитаза можно применить обычную зубную пасту с хорошим запахом.

Использовать для этой цели можно дешевую зубную пасту в тюбике. Подберите тот вариант, который имеет приятный для вас запах.

Далее в тюбике нужно сделать несколько отверстий с помощью иглы или другого острого предмета небольшого диаметра.

После этого тюбик нужно положить в сливной бачок. Каждый раз во время смывания в унитазе зубная паста, которая будет попадать в воду, будет маскировать неприятные запахи.

Для использования с такой целью одного тюбика зубной пасты хватит надолго.

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