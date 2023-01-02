glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: хитрость от опытных хозяек

2 января 2023, 21:53
Вместо дорогих средств для улучшения запаха в туалете можно воспользоваться дешевой зубной пастой.
Туалет, унитаз, зубная паста
Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок/ ua.depositphotos.com

Вопрос, как улучшить запах в туалете, беспокоит многих. Часто даже регулярная уборка не дает 100-процентного эффекта, и часть запахов всё равно остается. На это может влиять, в частности, плохая вентиляция этого замкнутого помещения.

Чтобы избавиться от сильного запаха в туалете, нужно помимо регулярной уборки также применять определенные средства, которые устраняют запахи во время каждого смывания в унитазе.

Такие средства можно приобрести в магазине – они есть, как говорится, на разный вкус и кошелек. Однако зачем тратиться на дорогие средства, если их легко можно заменить бюджетными вариантами. Например, как освежитель для унитаза можно применить обычную зубную пасту с хорошим запахом.

Использовать для этой цели можно дешевую зубную пасту в тюбике. Подберите тот вариант, который имеет приятный для вас запах.

Далее в тюбике нужно сделать несколько отверстий с помощью иглы или другого острого предмета небольшого диаметра.

После этого тюбик нужно положить в сливной бачок. Каждый раз во время смывания в унитазе зубная паста, которая будет попадать в воду, будет маскировать неприятные запахи.

Для использования с такой целью одного тюбика зубной пасты хватит надолго.

Читайте также:

зубная паста лайфхак унитаз интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:31

РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление: Жданов объяснил план Путина

22:28

Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасыВидео

22:25

"Ночи будут неспокойными": Россия планирует длительную атаку "Шахедами" - ЗеленскийВидео

22:13

"Верой Брежневой и не пахло": Константина Меладзе застукали в аэропорту с барышнями

21:53

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: хитрость от опытных хозяек

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:53

Расширение фронта: экс-командир Азова спрогнозировал направления наступления РФВидео

21:50

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:24

"Что такое 600 человек для РФ": россияне цинично отреагировали на удар ВСУ по оккупантам в МакеевкеВидео

21:22

"Окна тряслись": в Крыму жалуются на мощные взрывы после атаки дронов с моряВидео

Реклама
21:18

"Станет надежным плечом для зрителя": Суханов в Сніданку з 1+1 рассказал о шоу Говорит вся странаВидео

21:12

На украинском и с пожеланием победы: София Ротару поздравила украинцев

20:52

Десятки оккупантов уничтожены и ранены: под Бахмутом пограничники выиграли два жестоких бояВидео

20:41

ВСУ отбили у оккупантов остров Великий Потемкинский на Херсонщине – нардепВидео

20:40

"Я свободна": после окончательного отъезда из РФ Алла Пугачева заговорила про абсолютное счастьеВидео

20:27

"Удары будут глубже": Буданов прогнозирует "бавовну" в тылу РФВидео

20:24

"Совсем у Фили крышу снесло": маленькая дочь Киркорова ошарашила россиян огромными ногтямиВидео

19:55

Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантах в Макеевке: там могла погибнуть "элита" мобилизованных в РФ

19:53

Молодая украинская актриса выходит замуж - она получила кольцо на Новый год

19:39

Байден сделал сильное заявление о войне в УкраинеВидео

18:57

В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарокмнение

Реклама
18:38

"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достиженийВидео

18:32

В Украину мчат снегопады и сильнейший мороз: синоптики назвали дату зимней атакиВидео

18:17

Гороскоп на январь 2023 года для Весов: астролог пообещала денежный месяцВидео

17:46

"Жизнь переоценена, а мы пойдем в рай": пропагандист РФ Соловьев призвал россиян не бояться смертиВидео

17:40

Признались о массовых жертвах оккупантов: в России оконфузились заявлением о взрыве в МакеевкеВидео

17:12

Святослав Вакарчук разоткровенничался про полугодовалую дочь: "В этом есть большой символизм"Видео

17:09

РФ намеренно атакует дронами ночью: эксперт назвал причинуВидео

17:06

Наташу Королеву жестко опустили на элитном банкете в РоссииВидео

16:51

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам пришлось поменять тактикуВидео

16:38

Украина готовится полностью освобождать свои территории, Новый год стал переломным этапом – МаломужВидео

16:14

3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 январяВидео

16:03

Вполголоса сказал "Героям слава": Меладзе высказался на вечеринке россиян в ДубаеВидео

16:02

Звезда Марвел попал в больницу в критическом состоянии после серьезного ДТП в горах

15:55

Во время игры и не только: почему собаки покусывают руки хозяина

15:47

Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецептВидео

15:21

Астролог Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январеВидео

15:16

"Путин не должен сохранить лицо": посол рассказал, как засадить диктатора РФ за решеткуВидео

15:01

Убогий Петросян на "голубом огоньке" рассказывал тупые шутки про Украину и президента ЗеленскогоВидео

14:36

Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема – политологВидео

14:33

В ВСУ назвали вероятную дату нового массированного ракетного удара РФВидео

Реклама
14:29

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в компании 23-летней актрисы-красоткиВидео

14:18

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

14:06

50-летнюю Гвинет Пелтроу в купальнике практически не отличить от дочери

13:50

Перемирие наступит в начале лета: бывший генерал НАТО удивил неожиданным прогнозомВидео

13:49

В какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку

13:46

Вера Брежнева показала первый откровенный лук с начала полномасштабной войны

13:32

Лобода передала на помощь украинцам 14 миллионов гривен

13:05

Цукерберг станет отцом в третий раз

13:00

Гороскоп на завтра 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

12:55

Уничтожена техника и боекомплект, погибших - сотни: Гиркин раскрыл детали "бавовны" в Макеевке

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять