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Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

26 января 2023, 14:15
Есть разные лайфхаки, как хранить хлеб. Один из самых действенных советов, о котором мало кто знает – с использованием сахара.
Хлеб, сахар
Хлеб дольше будет свежим, если рядом с ним класть сахар/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вопрос, как сохранить хлеб свежим и хрустящим как можно дольше, актуален для всех. Ведь этот ценный продукт практически незаменим в каждом доме. Многим без него трудно представить свою жизнь.

Однако бегать в магазин каждый день за новой порцией хлеба бывает неудобно, особенно если магазин не так уж и близко. Поэтому часто приходится покупать хлеб про запас. А если рассчитывать, чтобы его хватило на несколько дней на всю семью, то эти запасы будут немалыми.

Для того, чтобы дольше сохранить свежесть хлеба, нужно правильно его хранить. Есть несколько основных видов порчи хлеба. Чаще всего он либо черствеет, либо покрывается плесенью.

Если хлебобулочные изделия неправильно хранить, то они могут зачерстветь даже на второй день после покупки. И не всегда это может предотвратить целлофановый пакет.

Однако есть простой малоизвестный трюк, который поможет сделать так, чтобы хлеб не черствел и не плесневел. Таким образом можно продлить жизнь хлеба минимум вдвое. Для этого понадобится сахар-рафинад.

Хлеб нужно положить в хлебницу или в контейнер с крышкой. Возле него положить несколько кубиков сахара-рафинада и закрыть крышкой.

Хлебницу или контейнер, в котором будет храниться продукт, нужно регулярно мыть. Если не делать этого, то хлеб может начать плесневеть, и тогда никакой сахар не поможет.

Суть лайфхака заключается в том, что сахар хорошо впитывает в себя влагу. Это в свою очередь не дает возможности некоторым микроорганизмам размножаться. Поэтому продукты, которые лежат рядом с сахаром, будут дольше оставаться свежими.

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