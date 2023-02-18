Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

Наши предки верили – если положить монетку под коврик, то это привлечет деньги в ваш дом и не будет позволять финансам оттуда вытекать.

Если класть монеты под коврик, вы привлечете деньги/ ua.depositphotos.com УНИАН

У наших предков много примет было связано с деньгами. Однако до нашего времени широко известными остались не все. Например, многие знают, что стоит бросить монетку в фонтан в городе, который вам понравился – чтобы потом вернуться в него еще. Но уже не все помнят, зачем класть монеты под порог.

С помощью различных ритуалов с деньгами можно привлечь достаток в свой дом и улучшить свое финансовое положение. Но для этого нужно правильно выполнять эти ритуалы.

Однако есть много предостережений относительно денег – как не следует с ними себя вести, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Но об этом мы поговорим позже. Сначала давайте разберемся, как правильно положить монетку под коврик, чтобы дома всегда водились деньги.

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Издавна монетку клали под ковер у порога для того, чтобы таким образом избавиться от оттока денег из дома и предотвратить финансовые потери. Этот ритуал будет хранить ваши деньги дома и настроит энергетику на позитивный лад, чтобы финансы лишь приумножались.

Перед тем, как начать ритуал, нужно хорошо убрать в коридоре, помыть пол, а потом положить под коврик несколько монет.

Также для привлечения финансовых потоков домой можно хранить монетки в холодильнике или в кладовке. Наши предки считали, что тогда человек никогда не будет знать, что такое голод.

Что нельзя делать с деньгами

У наших предков также существовало много предостережений относительно денег. Например, не стоит поднимать монетку на улице, если вы нашли ее на перекрестке.

Когда вы уходите из дома, стоит оставить перед зеркалом купюру – это запустит "программу" на обогащение. Однако ни в коем случае не стоит оставлять монету. Если же оставите монету, эффект может быть обратным.

Нельзя оставлять мелкие деньги на видном месте. Это может стать причиной как бедности, так и горя в семье.

Не стоит хранить мелкие деньги в банке – это приведет к тому, что средства будут "исчезать" куда-то из дома. Если всё же будете хранить монеты в банке, тогда стоит выбрать стеклянную, а не из другого материала.

Лучше не передавать купюры из рук в руки – так средства будут "убегать" от вас, как сквозь пальцы. Если платите наличными в магазине, деньги лучше класть на специальную подставку, а не давать продавцу или кассиру в руки.

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