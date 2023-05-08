Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

Наши предки верили, что несколько листочков лавра в обуви в знаковый период жизни могут привлечь счастье и благополучие.

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Зачем класть лавровый лист в обувь/ ua.depositphotos.com

Большинство людей привыкли использовать лавровый лист только на кухне. Но эти чудо-листочки издавна применяются и как предмет особой энергетической силы, который можно использовать для привлечения счастья, благополучия и денег, а также для очищения дома от негативной энергетики.

Например, есть несколько способов, как использовать лавровый лист для привлечения денег – с этой целью его можно положить в кошелек или карман одежды, которую вы часто носите. Одним словом, несколько таких листочков постоянно должны быть с вами и располагаться поближе к деньгам.

Но многих может удивить, для чего в обувь кладут лавровый лист. Согласно древнему поверью, к такому ритуалу стоит прибегать для молодоженов. Перед регистрацией брака невесте и жениху стоит поместить в свою обувь по лавровому листику. Считается, что это укрепит новосозданную семью, а отношения между мужем и женой будут крепкими и искренними.

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Интересно, что лавровый лист можно класть в обувь еще и с другой целью, но уже вполне практичной – такие пряности помогают бороться с неприятными запахами. Достаточно будет положить несколько таких листочков в кроссовки, ботинки или туфли на ночь, и к утру запах в обуви должен существенно улучшиться. Далее можно повторять эту процедуру раз в неделю.

Также, согласно верованиям наших предков, лавровый лист может ускорить осуществление наших желаний. Для этого нужно растереть в ладонях несколько лавровых листочков, поднести их к носу, понюхать и вслух сказать свое желание.

Если же нанизать на красную нить пять лавровых листочков, то это, согласно древним верованиям, поможет встретить настоящую искреннюю любовь.

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