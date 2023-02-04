Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

То, что мы привыкли воспринимать лишь как приправу, на самом деле поможет избавиться от одной надоедливой проблемы с обувью.

Лавровый лист поможет избавиться от неприятного запаха обуви/ ua.depositphotos.com

Лавровый лист точно есть практически на каждой кухне. Тем не менее мы привыкли воспринимать его лишь как приправу, и мало кто догадывается, какими чудесными свойствами наделен этот продукт и как он может выручить во множестве домашних проблем. Например, если вам нужно найти способ, как избавиться от неприятного запаха обуви.

Да, как бы странно это не звучало, но несколько листиков лаврового листа – это хорошее средство от запаха в обуви.

Лавровый лист обладает антисептическими свойствами. Он содержит вещества, которые не дают развиваться бактериям, которые как раз и становятся причинами возникновения неприятного запаха.

Для борьбы с проблемой нужно взять несколько листочков лаврового листа и положить в обувь на ночь. До утра это простое средство будет бороться с неприятным запахом в обуви. Далее можно повторять эту процедуру раз в неделю.

Кроме лаврового листа, есть еще ряд эффективных способов, как убрать запах с обуви:

Протереть обувь внутри ватой, смоченной в уксусе или перекиси водорода. Но важно не переусердствовать и не намочить обувь настолько, что ее после этого придется сушить.

Капать внутрь обуви несколько капель любимого эфирного масла. Лучше всего помогают лавандовая или лимонная – они хорошо убивают бактерии, которые вызывают неприятный запах.

Положить внутрь обуви сухие чайные пакетики, которые за ночь впитают в себя все запахи.

Насыпать внутрь обуви на ночь соды, детской присыпки или положить активированный уголь – они имеют свойство поглощать неприятные запахи.

Положите внутрь обуви листья мяты, шалфея или измельченную кору дуба – это тоже поможет убить запах в обуви.

Однако нужно помнить, что за чистотой обуви стоит следить регулярно. Народные средства могут помочь убрать не очень сильные запахи. Однако если вы давно не стирали обувь и теперь от нее слышны стойкие неприятные ароматы, простые народные способы могут уже оказаться не такими действенными.

Ранее Главред рассказывал о 5 причинах, почему нужно жечь лавровый лист дома. Во время горения такого сухих листьев выделяется специфический аромат, который поможет в ряде ситуаций – может убрать неприятные запахи, снять напряжение и избавить от последствий стресса, облегчить боль и дыхание и т. п.

Также Главред делился 5 способами, как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях. Чтобы убрать неприятный запах с кроссовок или другой обуви, достаточно использовать несколько подручных средств, которые у каждого есть дома.

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