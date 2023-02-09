Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

Многие кладут лавровый лист в кошелек, чтобы привлечь успех и денежные потоки. Если соблюдать ритуал, можно улучшить свое финансовое состояние.

Согласно давней примете, в кошельке рядом с деньгами нужно носить лавровый лист/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Лавровый лист точно есть на кухне в каждом доме. Мы привыкли использовать его для приготовления пищи, однако на этом полезные свойства продукта не заканчиваются. С давних времен считалось, что такие листочки привлекают в дом денежные потоки, поэтому для улучшения финансовой ситуации в семье полезно носить лавровый лист в кошельке.

Наши предки верили, что листва лавра благородного помогает человеку обрести поддержку высших сил. В Древней Греции это растение было символом мужества и воли к победе, именно поэтому на голову победителя надевали лавровый венок.

Но хранить лавровый лист в кошельке для привлечения денег нужно правильным образом. Перед тем, как положить такой талисман рядом с вашими деньгами, стоит провести специальный ритуал. Без него талисман не будет иметь нужной силы для привлечения денег.

Как хранить лавровый лист в кошельке

Для проведения ритуала понадобится один или несколько лавровых листиков – они должны быть гладкими и иметь ровную поверхность. Также стоит выбирать те листья, которые не имеют повреждений.

Также стоит обратить внимание на цвет вашего кошелька – самыми "денежными" цветами являются коричневый, черный, зеленый и красный. Стоит выбирать кошельки именно таких цветов, это усилит действие "лаврового талисмана".

В кошельке не стоит хранить старые чеки или кредитные карты, если на них есть долги. Если вы привыкли носить в нем банковские карты, то это должны быть такие, баланс на которых положительный. Также в кошельке не должны быть фотографии людей, ведь это может перебить энергетику и отвадить денежный поток.

Купюры в кошельке должны быть расположены в правильной последовательности. Когда вы открываете его, ближе всего к вам должны быть купюры наименьшего номинала, позади – самого большого.

Именно рядом с купюрами нужно класть лавровый лист. Но недостаточно просто взять и положить туда один или несколько листочков – перед этим стоит придерживаться ритуала. Сначала возьмите листочки в ладони, немного их потрите, чтобы они переняли вашу энергетику. После этого капните на них несколько капель апельсинового или мятного эфирного масла.

Далее нужно завернуть листочки в салфетку красного цвета и тогда уже положить в кошелек к деньгам. При этом нужно сказать фразу "Деньги к деньгам, достаток к достатку!".

Если соблюсти процедуру и сделать всё правильно, то лавровый лист в кошельке запустит механизм, который будет привлекать потоки денежной энергии.

Ранее Главред рассказывал о 5 причинах, почему нужно жечь лавровый лист дома. Во время горения таких сухих листьев выделяется специфический аромат, который поможет в ряде ситуаций – может убрать неприятные запахи, снять напряжение и избавить от последствий стресса, облегчить боль и дыхание и т.п.

Также мы рассказывали, зачем класть лавровый лист в обувь. Таким способом можно избавиться от неприятного запаха, который часто появляется в обуви.

Читайте также: