Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

Не все хозяйки знают, каким чрезвычайно эффективным способом можно использовать лавровый лист в туалете.

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Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мы привыкли использовать лавровый лист только на кухне во время приготовления пищи, ведь с его помощью можно придать блюдам особый вкус и аромат. Без этих пряностей и суп на вкус не такой, и борщ недостаточно вкусный. В общем, в большом количестве несладких блюд он "желанный гость". Но не все знают, что его можно использовать не только как приправу в кулинарии, но и для решения многих бытовых проблем и даже улучшения здоровья.

Например, некоторые опытные хозяйки с помощью лаврового листа избавляются от насекомых в крупах, другие используют его как удобрение для комнатных цветов, а кое-кто с его помощью уничтожает вредителей в теплице. Но один способ применения может удивить. Мало кто догадывается, зачем класть лавровый лист в бачок унитаза.

Дело в том, что лавровый лист среди всех своих положительных сторон имеет еще одну – он эффективно борется с неприятными запахами. Так, если положить несколько листиков на ночь в кроссовки или другую закрытую обувь, то к утру запах от обуви будет лучшим. С такой же целью можно держать лавровый лист в туалете, например, подвесив в углу несколько связанных между собой листочков.

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Но можно не подвешивать пучок лаврового листа, а просто бросить несколько листочков непосредственно в бачок унитаза. Какой эффект это даст? Вода, которая будет набираться в бачок унитаза, будет натягиваться запахом лаврового листа. В результате во время смыва в туалете будет более приятный и свежий запах.

Таким образом можно будет не волноваться о неприятных запахах в туалете, а также существенно сэкономить на освежителях для воздуха.

Ранее мы рассказывали о 5 способах использовать лавровый лист, о которых мало кто знает. Если вы используете лавровый лист только для приготовления пищи, вам будет полезно прочитать этот материал.

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