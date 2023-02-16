Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

Многие не догадываются, какую силу имеет лавровый лист. Если правильно разместить его перед входной дверью, он не только привлечет успех, но и защитит дом.

Если положить лавровый лист под ковер, он будет защищать жилье/ pexels.com, ua.depositphotos.com

Лавровые листья станут настоящим помощником не только на кухне во время приготовления пищи. Хотя все привыкли, что основное его применение именно в кулинарии, такие листочки на самом деле имеют гораздо более широкий круг использования в быту. Кроме этого, наши предки наделяли этот продукт магическими свойствами. Однако в наше время многие даже не догадываются, какую силу имеет лавровый лист.

Когда-то дерево лавр благородный ассоциировалось с победой, триумфом и достижением целей. Именно поэтому в Древней Греции венок из веточек такого дерева клали на голову победителя.

Как верили наши предки, с помощью таких листьев можно привлечь в дом достаток и здоровье и даже добиться исполнения желаний, ведь лавровый лист несет в себе сильную энергию.

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Из-за своих магических свойств лавровый лист часто используют в различных обрядах и ритуалах. В частности, опытные хозяйки часто оставляют лавровый лист возле порога дома. Но его кладут не просто под ноги, а под ковер.

Давайте разберемся, зачем кладут лавровый лист под ковер. У такой приметы также древние корни. Эти листики, размещенные возле входной двери, способны привлечь в дом радость, счастье и успех. Однако это не единственные их свойства. Лавровый лист под ковриком способен защитить дом от недоброжелателей, негатива и злых сил.

Но класть лавровый лист под коврик также нужно особым образом. Это делается на растущую Луну. Нужно взять четыре привлекательных на вид лавровых листочка, положить их возле двери крестообразно черешками друг к другу и накрыть ковриком.

Раз в месяц нужно менять листочки на новые. Это нужно делать в новолуние.

Для чего вешают лавровый лист над входной дверью

Лавровый лист можно размещать возле входной двери также другим способом, не кладя его под коврик. Листочки можно повесить сверху над дверью.

Считается, что это сильный талисман, который сможет привлечь успех и способствовать позитивным изменениям в жизни.

Перед тем, как повесить листочки над дверью, их нужно перевязать красной нитью. Для создания талисмана нужно взять пять таких листочков.

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