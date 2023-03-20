Зачем класть использованный чайный пакетик в холодильник: способ, который удивит

Многие не знают, почему не надо выбрасывать использованные чайные пакетики. На самом деле они помогут решить надоедливую проблему.

Чайный пакетик спасет холодильник от неприятных запахов/ ua.depositphotos.com

Если побывав у кого-то в гостях вы случайно увидите чайный пакетик в холодильнике, не спешите удивляться. Некоторые могут подумать, что таким образом его/ ее знакомые просто экономят и собираются использовать этот пакетик повторно для заваривания чая. Но не стоит делать поспешных выводов, ведь причина такой неожиданной находки в холодильнике совсем другая.

Многим хотя бы раз в жизни приходилось искать способ, как убрать запах из холодильника. Вряд ли у кого-то есть много холодильников отдельно для каждого вида продуктов. А так как каждый продукт имеет свой, часто достаточно сильный запах, то со временем в холодильник становится невозможно заглянуть, не поморщив нос.

Обычный использованный чайный пакетик может помочь избавиться от неприятных запахов. Такой пакетик хорошо впитывает запах в холодильнике. Но для этого его сначала нужно хорошо высушить после использования, а затем положить на блюдечко, которое поставить внутрь бытового прибора.

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Для лучшего эффекта можно поставить несколько чайных пакетиков в разных местах холодильника – тогда неприятные запахи вам точно будут не страшны. Пакетики нужно регулярно менять.

Чем можно убрать неприятный запах из холодильника

Есть еще несколько действенных способов, которыми можно решить эту распространенную проблему. В списке того, что можно положить в холодильник, чтобы не было запаха, есть следующие средства:

соль,

сода,

кофе,

сахар,

активированный уголь (перед использованием растолочь в порошок).

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