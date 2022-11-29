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Зачем класть использованный чайный пакетик на батарею: для многих это станет открытием

29 ноября 2022, 01:35

Простой чайный пакетик обладает свойствами, о которых многие и не подозревают. Он может заменить дорогие магазинные средства.

Батарея, чай, чайный пакетик
Использованный чайный пакетик не стоит выбрасывать – он еще понадобится в быту/ pixabay.com, Instagram

Обычно все выбрасывают чайный пакетик уже после первого, максимум второго использования, полагая, что он уже полностью исчерпал свои полезные свойства. Но на самом деле это не так.

Чай в пакетиках может использоваться не только для приготовления собственно напитка, но и для решения некоторых бытовых задач. Многих это удивит, но использованные чайные пакетики могут помочь наполнить дом приятным ароматом.

Для обеспечения приятных ароматов дома и устранения неприятных запахов мы привыкли использовать магазинные средства – освежители воздуха и различные ароматизаторы. Но можно обойтись и без магазинной "химии", используя довольно простой и не затратный по деньгам способ.

На использованный чайный пакетик нужно накапать эфирного масла, которое вам нравится. Далее положить пакетик на батарею. Такой способ подходит для использования в холодное время года, когда включено отопление.

Тепло, которое будет распространяться по комнате от батареи, в то же время будет наполнять ваше жилище приятным запахом любимого эфирного масла из чайного пакетика.

Таким образом один и тот же пакетик можно использовать еще не раз. Это и обеспечит вам приятный запах в комнатах, и сэкономит деньги, которые вы могли потратить на дорогие магазинные средства.

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