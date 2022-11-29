Зачем класть использованный чайный пакетик на батарею: для многих это станет открытием

Простой чайный пакетик обладает свойствами, о которых многие и не подозревают. Он может заменить дорогие магазинные средства.
Обычно все выбрасывают чайный пакетик уже после первого, максимум второго использования, полагая, что он уже полностью исчерпал свои полезные свойства. Но на самом деле это не так.
Чай в пакетиках может использоваться не только для приготовления собственно напитка, но и для решения некоторых бытовых задач. Многих это удивит, но использованные чайные пакетики могут помочь наполнить дом приятным ароматом.
Для обеспечения приятных ароматов дома и устранения неприятных запахов мы привыкли использовать магазинные средства – освежители воздуха и различные ароматизаторы. Но можно обойтись и без магазинной "химии", используя довольно простой и не затратный по деньгам способ.
На использованный чайный пакетик нужно накапать эфирного масла, которое вам нравится. Далее положить пакетик на батарею. Такой способ подходит для использования в холодное время года, когда включено отопление.
Тепло, которое будет распространяться по комнате от батареи, в то же время будет наполнять ваше жилище приятным запахом любимого эфирного масла из чайного пакетика.
Таким образом один и тот же пакетик можно использовать еще не раз. Это и обеспечит вам приятный запах в комнатах, и сэкономит деньги, которые вы могли потратить на дорогие магазинные средства.
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