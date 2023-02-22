Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

Мало кто знает, для чего кладут монетку на пол по углам. Этим способом пользовались еще наши предки.

Если класть монеты по углам жилья, можно привлечь в дом богатство/ pixabay.com, УНИАН

Каждый из нас хочет, чтобы дома воцарился достаток и никогда не чувствовалась нехватка денег. Но часто бывают случаи, когда вроде и финансов достаточно, но они словно сквозь пальцы куда-то утекают. Дали зарплату на работе, а через короткий промежуток времени от нее и след простыл. Так как сделать так, чтобы дома водились деньги?

Наши предки знали ряд ритуалов, которые, как верили в народе, способны привлечь богатство и обеспечить достаток в семье. Для части этих ритуалов использовались мелкие монеты.

Кое-кто мог сталкиваться с ситуацией, когда после переезда в новое жилье находил там после прежних хозяев монетки, разложенные по углам. Пугаться этого не стоит. Ведь деньги в углах квартиры означают, что бывшие жильцы пытались воспользоваться давним советом наших предков и привлечь достаток в дом.

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Часто встречаются советы, в которых говорится о том, что мелкие деньги нужно разложить по всем углам жилища. Но на самом деле делать именно так не обязательно – будет достаточно положить одну монету в один угол. Но выбрать именно тот, который расположен в труднодоступном месте – например, за большим шкафом, куда не скоро кто-то сможет добраться.

Какие деньги для этого подойдут

Конечно, самый сильный эффект будет иметь монета из ценного металла-золота или серебра. Но такими монетами по полу точно не разбрасываются. Поэтому можно взять обычные монеты, которые у вас есть. Они также прекрасно выполнят свою роль и сделают так, чтобы дома водились деньги.

Что делать, если дома находишь мелкие деньги

Если вы переехали в новое жилье и нашли там мелкие монеты, которые остались от предыдущих жильцов, не стоит воспринимать это как что-то плохое. Обычно монеты использовались именно для привлечения богатства, а не с плохой целью.

Однако для своего покоя можно побрызгать их освященной водой – тогда вам точно нечего будет бояться.

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