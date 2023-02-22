УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

22 февраля 2023, 06:55
Мало кто знает, для чего кладут монетку на пол по углам. Этим способом пользовались еще наши предки.
Квартира, комната, деньги
Если класть монеты по углам жилья, можно привлечь в дом богатство/ pixabay.com, УНИАН

Каждый из нас хочет, чтобы дома воцарился достаток и никогда не чувствовалась нехватка денег. Но часто бывают случаи, когда вроде и финансов достаточно, но они словно сквозь пальцы куда-то утекают. Дали зарплату на работе, а через короткий промежуток времени от нее и след простыл. Так как сделать так, чтобы дома водились деньги?

Наши предки знали ряд ритуалов, которые, как верили в народе, способны привлечь богатство и обеспечить достаток в семье. Для части этих ритуалов использовались мелкие монеты.

Кое-кто мог сталкиваться с ситуацией, когда после переезда в новое жилье находил там после прежних хозяев монетки, разложенные по углам. Пугаться этого не стоит. Ведь деньги в углах квартиры означают, что бывшие жильцы пытались воспользоваться давним советом наших предков и привлечь достаток в дом.

видео дня

Часто встречаются советы, в которых говорится о том, что мелкие деньги нужно разложить по всем углам жилища. Но на самом деле делать именно так не обязательно – будет достаточно положить одну монету в один угол. Но выбрать именно тот, который расположен в труднодоступном месте – например, за большим шкафом, куда не скоро кто-то сможет добраться.

Какие деньги для этого подойдут

Конечно, самый сильный эффект будет иметь монета из ценного металла-золота или серебра. Но такими монетами по полу точно не разбрасываются. Поэтому можно взять обычные монеты, которые у вас есть. Они также прекрасно выполнят свою роль и сделают так, чтобы дома водились деньги.

Что делать, если дома находишь мелкие деньги

Если вы переехали в новое жилье и нашли там мелкие монеты, которые остались от предыдущих жильцов, не стоит воспринимать это как что-то плохое. Обычно монеты использовались именно для привлечения богатства, а не с плохой целью.

Однако для своего покоя можно побрызгать их освященной водой – тогда вам точно нечего будет бояться.

Читайте также:

приметы интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:49

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способ

07:46

В ISW пояснили, в чем суть заявлений Путина о войне против Украины и ядерных ракетахВидео

07:42

США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg

06:58

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила запуск ракеты Сармат, он провалился – CNN

06:55

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:30

У Путина закончился запас "красных линии" и повышения ставокмнение

05:45

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

05:02

"Ах ты, сволочь": обиженная Симоньян набросилась на ГалкинаВидео

04:00

"Война не закончится выходом на границы 1991 года": Тука назвал важное условие победы УкраиныВидео

Реклама
03:40

Марго Робби рассказала про травмы после постельных сцен с Леонардо Ди Каприо

03:20

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

03:20

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

02:45

"Держать эту недоимперию себе дороже": Запад еще не решил, какой будет РФ после Путина – дипломатВидео

02:05

Тука пояснил, стоит ли ожидать от россиян военной подлости 24 февраляВидео

01:33

Как помыть кошку без стресса для себя и животного

00:51

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

21 февраля, вторник
23:45

Жизнь после Путина: Тука прогнозирует начало борьбы в России после смерти диктатораВидео

22:52

ВСУ пойдут в контрнаступление: решение примут на заседании Ставки - ДаниловВидео

22:39

"Господин Берлускони не просыпался в 3 ночи стирать одежду": Зеленский опустил друга ПутинаВидео

22:30

"Человек, сделанный из стали": Байден высказался о несокрушимой воле ЗеленскогоВидео

Реклама
22:26

Актриса фильмов для взрослых или мама: жена Виктора Павлика шокировала снимками в белье

21:55

Послал на три буквы: глава МИД Словакии жестко набросился на пропутинского ОрбанаВидео

21:20

Индексация пенсий: стало известно, кто получит наибольшие и наименьшие доплатыВидео

20:50

Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете

20:48

"Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронтеВидео

20:45

Виталий Портников. Как Путин убегает от реальностиВидеоблоги

20:24

Что на самом деле означает визит Байденамнение

20:00

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

19:45

Святослав Вакарчук похвастался первыми словами сына Ивана на украинском языкеВидео

19:45

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

19:27

"Можем потерять территории и тысячи украинских солдат": РФ будет наступать на 3 направлениях - ТукаВидео

19:21

"США не собираются атаковать РФ": Байден обратился к россиянам и призвал остановить войнуВидео

19:11

Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

19:07

Историческое выступление Байдена в Польше: президент США обратился к россиянам и ПутинуВидео

18:59

Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысячВидео

18:48

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

18:45

"Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на ЗапорожьеВидео

18:39

Си Цзиньпин собирается в РФ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – The Wall Street JournalВидео

18:13

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войныВидео

17:48

"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – ТукаВидео

Реклама
17:34

Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемымВидео

17:16

Как определить свои личные границы и научиться никогда не давать себя в обиду

17:04

В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на КиевВидео

16:55

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

16:50

Медведев и другие чиновники уснули во время речи ПутинаВидео

16:50

Над потугами Путина тихо ржали даже в Россиимнение

16:44

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогнозВидео

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять