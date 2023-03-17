УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

17 марта 2023, 17:00
С помощью чайного пакетика можно решить серьезные проблемы, связанные с унитазом.
Унитаз, чайный пакетик, чай
Чайный пакетик поможет решить ряд бытовых проблем/ ua.depositphotos.com

"Жизнь" чайного пакетика обычно довольно коротка – после заваривания чая его преимущественно ждет короткая дорога в помойку. Так мы привыкли относиться к одноразовым, по нашему мнению, пакетикам для приготовления ароматного напитка. Но мало кто догадывается, почему не нужно выбрасывать чайные пакетики и как еще они могут пригодиться.

Использованный чайный пакетик после заваривания можно использовать для решения ряда проблем, возникающих дома. Например, есть замечательный лайфхак с чайным пакетиком для устранения желтого налета в унитазе.

Считается, что до такого способа борьбы с мочевым камнем додумались китайские домохозяйки.

видео дня

Для того, чтобы избавиться от желтого налета, стоит положить на него чайные пакетики и оставить их там на несколько часов. Для лучшего эффекта можно не забирать их оттуда всю ночь. Утром забрать их и пройтись по внутренней поверхности унитаза ершиком.

Но это не единственная причина, зачем класть чайные пакетики в унитаз. На самом деле они помогут решить еще две проблемы – очистить унитаз от вредной микрофлоры и избавиться от неприятного запаха.

Для борьбы с запахами в туалете, что часто становится серьезной проблемой, можно выбирать чай с ароматическими добавками. Тогда унитаз не только будет сиять чистотой, но и не побеспокоит вас больше неприятными запахами, а наоборот удивит приятными чайными ароматами.

Читайте также:

чай унитаз интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

Реклама
16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

Реклама
14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

12:16

Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29мнение

12:15

Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

12:12

Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезниВидео

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

11:33

Армия русских оккупантов временно утратила потенциал к атакам - британская разведкаВидео

Реклама
11:32

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

11:30

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 УкраинеВидео

11:30

"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

11:18

Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - экспертВидео

11:17

В коже и украшениях: Пугачеву заметили на концерте в ИзраилеВидео

11:05

Гороскоп на апрель 2023: Близнецам – внезапные перемены, Весам – ссоры и разногласияВидео

10:51

"Не присоединится к идиотам": Си Цзиньпин оценит ошибки Путина – советник Залужного

10:41

Эксперт спрогнозировал, когда США отправят Украине мощные истребители

10:12

"Какая гойда, Ваня? Одумайся!": Назаров осадил неадекватного ОхлобыстинаВидео

10:06

Перепил обезболивающих: СМИ выяснили, почему Путин вспомнил о "девочке-припевочке" перед олигархамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять