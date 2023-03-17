Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

С помощью чайного пакетика можно решить серьезные проблемы, связанные с унитазом.

Чайный пакетик поможет решить ряд бытовых проблем/ ua.depositphotos.com

"Жизнь" чайного пакетика обычно довольно коротка – после заваривания чая его преимущественно ждет короткая дорога в помойку. Так мы привыкли относиться к одноразовым, по нашему мнению, пакетикам для приготовления ароматного напитка. Но мало кто догадывается, почему не нужно выбрасывать чайные пакетики и как еще они могут пригодиться.

Использованный чайный пакетик после заваривания можно использовать для решения ряда проблем, возникающих дома. Например, есть замечательный лайфхак с чайным пакетиком для устранения желтого налета в унитазе.

Считается, что до такого способа борьбы с мочевым камнем додумались китайские домохозяйки.

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Для того, чтобы избавиться от желтого налета, стоит положить на него чайные пакетики и оставить их там на несколько часов. Для лучшего эффекта можно не забирать их оттуда всю ночь. Утром забрать их и пройтись по внутренней поверхности унитаза ершиком.

Но это не единственная причина, зачем класть чайные пакетики в унитаз. На самом деле они помогут решить еще две проблемы – очистить унитаз от вредной микрофлоры и избавиться от неприятного запаха.

Для борьбы с запахами в туалете, что часто становится серьезной проблемой, можно выбирать чай с ароматическими добавками. Тогда унитаз не только будет сиять чистотой, но и не побеспокоит вас больше неприятными запахами, а наоборот удивит приятными чайными ароматами.

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