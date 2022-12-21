Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

Соль в сочетании с уксусом помогут решить одну из самых распространенных "кухонных" проблем.

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Губка для мытья посуды – один из самых загрязненных предметов на кухне. Ведь она принимает на себя основной удар и "мужественно борется" со всеми загрязнениями на наших тарелках, мисках и ложках. Поэтому через короткий промежуток времени губка может стать непривлекательной на вид и начать неприятно пахнуть.

И не обязательно для этого пользоваться ею много дней – даже через несколько она уже не будет выглядеть новой. Но заменять губку каждые несколько дней довольно затратно. Тогда как справиться с этой проблемой?

Чтобы отчистить кухонную губку от жира, можно воспользоваться достаточно простым лайфхаком. И понадобятся для этого лишь подручные средства, которые вероятнее всего есть у каждого дома – соль и уксус.

Нужно положить губку в емкость, которая выше ее. Сверху обильно посыпать солью, после чего полить уксусом. Для этого способа подойдет обычный белый 9%-й уксус.

Далее нужно оставить губку отмокать на 15 минут, перекинуть на другую сторону и оставить отмокать еще на 5 минут.

Когда это время пройдет, нужно достать губку из раствора и хорошо прополоскать в проточной воде. После этого губку можно и дальше использовать по назначению.

Этот лайфхак поможет не только очистить губку от загрязнений, но и продезинфицировать ее.

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