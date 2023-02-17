Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

Обычная сода способна помочь убрать влажность в квартире, если правильно ее использовать.

С помощью соды можно убрать влажность в квартире/ pixabay.com, ua.depositphotos.com

Без соды не кухне не обходится ни одна хозяйка. Но хоть мы и привыкли использовать соду по большей части в кулинарных целях, на самом деле это универсальный продукт, который способен помочь с целым рядом бытовых проблем. Не исключением является и проблема, как избавиться от сильной влажности дома.

Если у вас дома повышенная влажность, сначала это может вызывать неудобства и ухудшать дыхание. Однако со временем нерешенная проблема может привести к гораздо более серьезным последствиям, например, к появлению плесени на стенах и в наиболее влажных местах.

Для уменьшения уровня влаги можно использовать различные средства. Однако мало кто знает, как уменьшить влажность в квартире с помощью обычной соды.

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Сода обладает хорошей способностью впитывать в себя лишнюю влагу в помещении. Поэтому полезно будет насыпать ее в разные небольшие по размерам емкости и расставить в разных частях комнат, в которых наблюдается повышенная влажность.

Полезно будет также поставить емкость с этим продуктом в спальне под кроватью. Сода будет впитывать в себя влагу и не позволит образоваться плесени в таком важном для вашего сна и общего здоровья месте.

Кроме этого, соду можно также использовать, если плесень уже успела появиться. Для этого нужно развести 1 столовую ложку этого продукта в стакане воды. Далее в растворе смочить губку и протереть проблемные места, на которых есть плесень. Далее смыть раствор водой и нанести повторно, уже не смывая. Такой повторный слой будет защищать поверхности от вторичного появления на них плесени.

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