УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

19 февраля 2023, 01:35
Простой совет облегчит уборку, а в комнатах надолго задержится приятный аромат.
Пылесос, корица
Корица поможет избавиться от неприятного запаха от пылесоса/ ua.depositphotos.com

Если вы владелец или владелица такой полезной дома техники, как пылесос, то время от времени у вас мог возникать вопрос, почему идет неприятный запах из пылесоса. У этой проблемы может быть несколько причин: переполненный пылесборник, забитый фильтр, образование засора в шланге или же неисправность внутренних деталей.

Конечно, если вы почувствовали неприятный запах из пылесоса, сначала нужно определить причину и оперативно ее устранить.

Но бывают случаи, когда уже и пылесборник опустошили, и фильтр со шлангом прочистили, а запах всё равно никуда не делся. Дело в том, что сам мусор, который собирается в емкости внутри пылесоса, является привлекательной средой для разнообразных бактерий. Они размножаются в нем и могут вызвать появление неприятного запаха.

видео дня

В таком случае не стоит паниковать. Если вы уже очистили сам пылесос, то для борьбы с неприятными запахами, которые еще остались, можно воспользоваться народными средствами. Например, молотой корицей.

Зачем посыпать ковер корицей

Если вы замечали, что после использования пылесоса в комнате остается неприятный запах, побороть эту проблему поможет обычная корица. Для этого нужно за пол часа до уборки посыпать ковер таким пахучим порошком.

Когда вы будете пылесосить, корица будет нейтрализовать неприятный запах в пылесосе и не позволит ему распространяться по комнате. После уборки у вас дома останется приятный аромат таких пряностей.

Ранее Главред рассказывал о 7 простых способах, как избавиться от неприятного запаха из пылесоса. Помимо его очистки, есть средства, которые можно насыпать внутрь, чтобы нейтрализовать запах.

Читайте также:

уборка корица интересные новости пылесос
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

00:51

Почему 19 февраля нельзя дарить и покупать кошелек: приметы и запреты дняВидео

18 февраля, суббота
23:59

Макрон удивил своим заявлением о полном разгроме РоссииВидео

23:10

У Зеленского четко ответили, будут ли ВСУ бить по территории РФВидео

22:30

"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцевВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

21:33

РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстреловВидео

21:10

РФ накопила возле Украины сотни единиц авиации: в ГУР рассказали, ожидать ли крупного авиаудараВидео

20:26

Марк Фейгин. Последнее наступление РоссииВидеоблоги

Реклама
20:18

В РФ создают новые частные армии: экс-депутат Госдумы назвал причинуВидео

20:11

Черник рассказал, произойдет ли катастрофа на фронте, если ВСУ отойдут от БахмутаВидео

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВОмнение

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

Реклама
17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

14:31

"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

14:27

"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогнозВидео

14:12

Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной материВидео

13:58

Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый домВидео

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

13:43

Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

13:41

Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причинуВидео

Реклама
13:36

Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступленияВидео

13:20

Гороскоп на завтра 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

13:00

ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

12:54

"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре БрыльскойВидео

12:50

Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с РоссиейВидео

12:38

"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВВидео

12:27

"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – ПономаревВидео

11:57

Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под БахмутомВидео

11:48

"Что будут делать наши?": Гиркин спрогнозировал крах оккупантов на Донбассе в течении 2-3 недельВидео

11:27

"Просто сесть и поговорить": в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять