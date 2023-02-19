Зачем хозяйки посыпают ковер корицей перед тем, как пылесосить: хитринка во время уборки

Простой совет облегчит уборку, а в комнатах надолго задержится приятный аромат.

Корица поможет избавиться от неприятного запаха от пылесоса/ ua.depositphotos.com

Если вы владелец или владелица такой полезной дома техники, как пылесос, то время от времени у вас мог возникать вопрос, почему идет неприятный запах из пылесоса. У этой проблемы может быть несколько причин: переполненный пылесборник, забитый фильтр, образование засора в шланге или же неисправность внутренних деталей.

Конечно, если вы почувствовали неприятный запах из пылесоса, сначала нужно определить причину и оперативно ее устранить.

Но бывают случаи, когда уже и пылесборник опустошили, и фильтр со шлангом прочистили, а запах всё равно никуда не делся. Дело в том, что сам мусор, который собирается в емкости внутри пылесоса, является привлекательной средой для разнообразных бактерий. Они размножаются в нем и могут вызвать появление неприятного запаха.

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В таком случае не стоит паниковать. Если вы уже очистили сам пылесос, то для борьбы с неприятными запахами, которые еще остались, можно воспользоваться народными средствами. Например, молотой корицей.

Зачем посыпать ковер корицей

Если вы замечали, что после использования пылесоса в комнате остается неприятный запах, побороть эту проблему поможет обычная корица. Для этого нужно за пол часа до уборки посыпать ковер таким пахучим порошком.

Когда вы будете пылесосить, корица будет нейтрализовать неприятный запах в пылесосе и не позволит ему распространяться по комнате. После уборки у вас дома останется приятный аромат таких пряностей.

Ранее Главред рассказывал о 7 простых способах, как избавиться от неприятного запаха из пылесоса. Помимо его очистки, есть средства, которые можно насыпать внутрь, чтобы нейтрализовать запах.

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