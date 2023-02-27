Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

Обычная пряность, которую мы привыкли добавлять для вкуса в блюда, поможет устранить серьезную проблему на кухне.

Лавровый лист в крупе защитит ее от вредителей/ ua.depositphotos.com

Большинство хозяек и хозяев привыкли иметь хоть какие-то запасы продуктов дома. Особенно это касается таких "стратегических товаров", как крупы, макароны, мука и тому подобное. Но во время долгого хранения может возникнуть одна серьезная проблема – есть риск появления жучков, которые заводятся в крупах и других продуктах. Жучки на кухне, к сожалению, не редкость. Поэтому лучше знать наперед, что сделать, чтобы в крупах не заводились жучки. Легче предотвратить проблему, чем потом пытаться ее решить.

На самом деле то, что отпугивает жучков, всегда у нас просто "перед носом". С этой проблемой поможет справиться обычный лавровый лист.

Хозяйки любят эту пряность в первую очередь из-за ее универсальности. Ведь мало того, что несколько таких листочков способны сделать блюдо очень вкусным, так еще с их помощью можно решить очень много других бытовых вопросов. Не исключением является и проблема, как вывести жучков из кухонного шкафа.

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Лавровый лист отпугивает разных жучков, которые могут "жить без разрешения" в вашей крупе. Поэтому стоит после покупки положить крупы в емкости, где вы будете их хранить, по крайней мере по одному такому листику. Можно и по несколько – эффект будет еще лучше. Но рассчитывайте это количество в зависимости от размеров сосуда.

При этом не стоит бояться за вкусовые свойства крупы – лавровый лист хоть и имеет сильный запах, на вкус продукта не повлияет.

Также во избежание появления жучков стоит придерживаться еще одного правила. Сразу после покупки крупы ее лучше поместить на какое-то время в морозилку – если в продукте есть личинки жучков, они погибнут от такой низкой температуры. достаточно будет подержать крупу в морозильной камере по крайней мере несколько дней.

Что делать, если жучки уже появились в крупе

1. В первую очередь следует выбросить все зараженные крупы.

2. Те крупы, которые кажутся "чистыми", нужно или просушить в духовке, или отправить на несколько дней в морозилку. Ведь то, что жучков не видно, не значит, что их точно там нет.

3. Крупы нужно хранить в емкостях с крышками, которые их плотно закрывают. В таком случае у незваных гостей будет меньше шансов попасть внутрь, а если в какой-то емкости они всё-таки окажутся, то не смогут быстро попасть в другие.

4. Если жаль выбрасывать крупу, но вы видите в ней жучков, то можно прогреть ее в духовке или заморозить в морозилке. Затем перед использованием промыть ее. Жучки во время этой процедуры всплывут, и воду с ними можно будет просто слить.

5. После того, как вы разобрались с зараженными крупами, полки, где они хранились, нужно хорошо помыть раствором воды с уксусом несколько раз. Вместо такого раствора можно использовать и специальные средства для дезинфекции.

Важно помнить, что крупы нужно осматривать в магазине еще перед покупкой. Таким образом можно избежать огорчений и не принести домой "незваных гостей".

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