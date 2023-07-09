Зачем хозяйки добавляют черный перец в стиральную машину перед ее запуском

Главред расскажет, как перец может спасти одежду от выцветания.

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Как стирать вещи чтобы они не теряли цвет / коллаж: Главред, фото: pexels

Выцветание вещей - проблема, которая заботит многих хозяек. Однако, с ней можно справиться. Для этого необходимо позаботиться о вещах во время стирки. Мы расскажем, как уберечь одежду от выцветания.

Забудьте о дорогих моющих средствах, которые якобы защищают цвет вашей одежды — просто попробуйте этот дешевый и простой трюк. Немного черного перца — это все, что вам нужно, чтобы ваша одежда выглядела как новая.

Как стирать вещи чтобы они не теряли цвет - удивительный лайфхак

Выцветшая одежда может быть настоящей неприятностью. В частности потому, что это недешево, когда ваша одежда потеряет свой цвет, вы, скорее всего, захотите купить новые вещи (которые затем снова начнут обесцвечиваться после нескольких стирок).

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Настало время вырваться из этого порочного круга и применить удобный трюк. Добавление черного перца в стиральную машину означает, что ваше белье будет выглядеть хорошо. Перец работает, как легкая наждачная бумага и удаляет остатки мыла с одежды. Обычно это первая причина того, что цвета тускнеют. Просто добавьте чайную ложку черного перца в стиральную машину (вместе с обычным моющим средством) при следующей стирке цветных вещей. Вы сразу увидите результат.

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