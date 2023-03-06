Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

Такой необычный ингредиент поможет вам приготовить идеальное блюдо.

Соду можно добавлять во время приготовления картофеля/ ua.depositphotos.com

Картофель – один из самых популярных продуктов. Из него можно приготовить множество блюд – от пюре и супов до пирогов, салатов, вареников и т. п. Однако не всегда во время приготовления картофель сохраняет именно такую консистенцию и форму, как нам нужно. Иногда это зависит от неправильно подобранного сорта, иногда – от неправильного приготовления.

Многие не знают, зачем добавлять соду при варке картофеля. На самом деле такая хитринка поможет приготовить очень вкусное блюдо из этого продукта в духовке после предварительного отваривания.

Лучший запеченный картофель получится именно с использованием соды. Этот ингредиент сделает блюдо мягким и в то же время хрустящим.

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Перед запеканием картофель нужно отварить. Именно на этом этапе приготовления стоит добавить соду. Ее количество рассчитываем согласно пропорции 0,5 чайной ложки соды на 1-1,5 кг почищенного картофеля. Этот необычный ингредиент "вытянет" из продукта крахмал, что поможет в дальнейшем добиться идеальной хрустящей корочки и красивого золотисто-коричневого оттенка при запекании. Солим картофель по вкусу.

Когда картофель во время варки станет мягким, нужно слить воду через дуршлаг. Затем мелко нарезать розмарин и чеснок и обжарить их на сковороде, добавив оливковое масло, до слегка золотистого цвета.

Противень нужно застелить пергаментной бумагой и выложить на него картофель, сверху полить маслом, на котором жарились специи.

После этого картофель запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Когда это время пройдет, перекинуть его и оставить в духовке еще на небольшое количество времени до появления хрустящей корочки.

Готовый картофель выложить в миску и добавить к нему поджаренный розмарин и чеснок, хорошо перемешать.

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