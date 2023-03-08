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Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

8 марта 2023, 14:32
Мало кто догадывается о чудесных свойствах такого необычного сочетания.
Кофе, лавровый лист
Лавровый лист прекрасно сочетается с кофе/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Кофе издавна является одним из самых любимых напитков многих людей. Без чашечки ароматного напитка часто не обходится ни один день. Кофе способен не только зарядить энергией и дать силы для движения вперед и свершений в течение дня, но и подарить отличное настроение.

Многие из особых ценителей этого напитка любят добавлять в кофе различные специи, которые делают его вкус еще более насыщенным и наполняют его новыми нотками. Например, в напиток традиционно добавляют корицу, кардамон, ваниль, гвоздику, имбирь. Также замечательными добавками являются мускатный орех, анис, бадьян, тмин и душистый перец.

Однако мало кто догадывается, что в кофе также можно добавлять лавровый лист. Необычное сочетание не только создаст неповторимый вкус, но и сделает напиток очень полезным.

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Дело в том, что эта пряность сделает вкус напитка неповторимым и наполнит его пикантными нотками. Лавровый лист способен усилить вкус кофе, что многим обязательно придется по вкусу. При этом такой напиток будет приносить не только наслаждение, но и пользу.

Как правильно приготовить кофе с лавровым листом

Пряность нужно добавить к напитку сразу после того, как он сварится и окажется в вашей чашке. Если вы пьете растворимый кофе, то лавровый лист можно добавить сразу после того, как зальете его кипятком. Стоит подождать буквально минуту и вынуть листочки, как только почувствуете характерный "лавровый" запах. Дольше передерживать не стоит, чтобы напиток не стал горьким.

Из-за тонизирующих особенностей такого напитка его стоит пить до полудня.

Чем полезен кофе с лавровым листом

Лавровый лист содержит в себе много полезных веществ и витаминов, которые он, конечно, отдает в напиток во время пребывания в чашке. В результате такое сочетание создаст полезный напиток, который будет обладать противовоспалительными свойствами и наполнять вас силами и энергией. Он поможет бороться с усталостью, прекрасно выполнит роль антидепрессанта и будет восстанавливать нервы.

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