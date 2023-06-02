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Зачем добавлять картошку в фарш для котлет: гениальная хитрость опытных хозяек

Алёна Воронина
2 июня 2023, 03:40
89
Один ингредиент, о котором мы часто забываем, сможет выполнить сразу две полезные функции. Все, кто будет пробовать ваши котлеты, не смогут от них оторваться.
Картошка, котлеты
Зачем добавлять картофель в фарш для котлет/ коллаж: Главред, фото: Instagram aloha_bird, tatiana_kucherkova

Каждая хозяйка мечтает, чтобы ее котлеты получались необычайно вкусными, а гости сметали их со стола "со скоростью света". Но такое популярное сытное блюдо требует особого подхода к его приготовлению, и если что-то сделать неправильно, то на овации восторженных гостей можно и не рассчитывать. Чтобы котлеты собрали больше всего комплиментов, к ним стоит добавить один секретный ингредиент – картофель.

Многих удивит, зачем натирать картошку в фарш для котлет. Дело в том, что таким образом можно очень сильно улучшить вкусовые качества блюда. А крахмал, который содержится в этом овоще, сделает так, что котлеты не будут разваливаться во время жарки. Стоит использовать сырой картофель. Перед тем, как добавить этот ингредиент в фарш, его нужно мелко натереть.

Но еще одним преимуществом, которое дает картофель в фарше, является превосходная форма готового блюда. Но для того, чтобы котлеты хорошо держали форму, нужно добавлять уже не сырой, а вареный овощ. Достаточно будет взять две картофелины среднего размера.

Если правильно угадать с пропорциями, то можно даже обойтись без добавления яйца – картофель сам справится с задачей держать фарш "в форме", и котлеты не будут разваливаться.

Что лучше добавить в котлеты – хлеб или картошку?

Не стоит разрываться между этими двумя ингредиентами, ведь их можно добавлять вместе. Просто каждый из них будет иметь свою "зону ответственности". Если положить в фарш натертый сырой картофель, готовое блюдо получится сочным и просто будет таять во рту. А хлеб исполнит другую роль роль – он сделает котлеты пышными и красивыми.

Когда будете готовить фарш, стоит сперва положить в него хлеб, а уже потом – картошку. Но важен также процесс подготовки обоих ингредиентов к добавлению в фарш. Так, хлеб лучше выбирать белый и вымочить его в молоке. Картофель очистить от кожуры, хорошо помыть и натереть на мелкой терке.

Смотрите видео с оригинальным рецептом, как приготовить котлеты без мяса:

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