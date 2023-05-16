Зачем делают отверстие в боку коровы и засовывают туда руки

Многие могли видеть в сети фото или видео, на котором изображена корова с дыркой в боку. Такой, на первый взгляд, дикий поступок полностью оправдан и даже полезен для животного.
Быстрый доступ к желудку
Отверстие в корове, так называемая фистула, является частью исследовательских работ, направленных на изучение рубцового пищеварения жвачных животных. Через это отверстие исследователи имеют доступ к рубцу, где они могут наблюдать и анализировать процессы переваривания корма, ферментации и выделения газов. Это позволяет углубить наше понимание организации пищеварительной системы и оптимизировать кормление животных.
Оптимизация рациона и питания
Фистулы также используются для оценки эффективности различных кормов и рационов. Исследователи могут вводить разные типы кормов в рубец через отверстие и анализировать их воздействие на пищеварительные процессы и производительность животных.
Это помогает оптимизировать рационы питания и выбирать наиболее эффективные кормовые комбинации для улучшения здоровья и производительности скота.
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Разработка новых методов лечения и предотвращения заболеваний
Отверстие в корове также может использоваться в медицинских исследованиях для разработки новых методов лечения и предотвращения заболеваний у животных.
Через фистулу исследователи могут вводить препараты, обсервировать и контролировать их воздействие на пищеварительную систему. Это помогает разработать эффективные стратегии лечения, профилактики и улучшения здоровья животных.
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