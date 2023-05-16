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Зачем делают отверстие в боку коровы и засовывают туда руки

Сергей Кущ
16 мая 2023, 13:08 обновлено 16 мая, 13:08
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Отверстие в корове, так называемая фистула, очень помогает животным.
Зачем делают отверстие в корове
Зачем делают отверстие в корове / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие могли видеть в сети фото или видео, на котором изображена корова с дыркой в боку. Такой, на первый взгляд, дикий поступок полностью оправдан и даже полезен для животного.

Быстрый доступ к желудку

Отверстие в корове, так называемая фистула, является частью исследовательских работ, направленных на изучение рубцового пищеварения жвачных животных. Через это отверстие исследователи имеют доступ к рубцу, где они могут наблюдать и анализировать процессы переваривания корма, ферментации и выделения газов. Это позволяет углубить наше понимание организации пищеварительной системы и оптимизировать кормление животных.

Оптимизация рациона и питания

Фистулы также используются для оценки эффективности различных кормов и рационов. Исследователи могут вводить разные типы кормов в рубец через отверстие и анализировать их воздействие на пищеварительные процессы и производительность животных.

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Это помогает оптимизировать рационы питания и выбирать наиболее эффективные кормовые комбинации для улучшения здоровья и производительности скота.

Разработка новых методов лечения и предотвращения заболеваний

Отверстие в корове также может использоваться в медицинских исследованиях для разработки новых методов лечения и предотвращения заболеваний у животных.

Через фистулу исследователи могут вводить препараты, обсервировать и контролировать их воздействие на пищеварительную систему. Это помогает разработать эффективные стратегии лечения, профилактики и улучшения здоровья животных.

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