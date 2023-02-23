Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

Не все знают, чем полезен дым от лаврового листа. Эта пряность обладает множеством полезных свойств.

Лавровый лист поможет дачникам защитить урожай/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Хотя подавляющее большинство людей привыкло использовать лавровый лист только в кулинарии, на самом деле он будет полезен не только на кухне. В привычной для нас пряности скрывается намного больше полезных свойств, чем известно большинству из нас. В частности, можно жечь лавровый лист дома, если нужно успокоить нервы или притупить боль.

Таким способом можно бороться со стрессом, снимать напряжение и даже бросить вызов бессоннице, конечно при условии, что вы будете правильно жечь лавровый лист дома.

Причина такого полезного воздействия этого продукта в том, что в пряности содержится вещество цинеол. Кроме этого, в лавровом листе есть собственные эфирные масла, которые во время сгорания листочков попадают в воздух и помогают человеку расслабиться, очищают дыхательные пути.

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Но дачники тоже взяли на вооружение использование лаврового листа. Многих могло удивить, зачем жечь лавровый лист в теплице, когда они становились свидетелями такого необычного применения кухонных пряностей у своих знакомых или соседей. Однако не спешите удивляться, ведь всё имеет свое логическое объяснение.

Лавровый лист жгут в теплице как для оздоровления воздуха, так и для борьбы с вредителями. Дело в том, что эфирные масла, которые полезны для человека, отпугивают болезнетворные микроорганизмы и различных вредителей, которые могут уничтожить урожай.

Чтобы защитить свой урожай от незваных гостей, нужно правильно зажечь лавровые листья и обработать теплицу дымом. Для этого нужно принести из мангала или костра тлеющий уголь и для безопасности разместить его в железной емкости. Саму емкость нужно поставить в таком месте, чтобы в случае возникновения огня он не распространился за пределы железной посудины и не навредил вашей теплице. Запомните, что безопасность – это главное!

На угли нужно положить несколько лавровых листочков, а затем добавлять еще, когда предыдущие догорят. Стоит следить за тем, чтобы листочки не горели, а тлели и выделяли дым.

Лавровые листья должны "обкурить" дымом всю теплицу. Это может занять от 6 до 12 часов в зависимости от размеров теплицы. Но это время можно регулировать – можете остановиться раньше, если посчитаете, что помещение уже достаточно обработано. Всё время, пока лавровый лист будет тлеть, стоит наведываться в теплицу и смотреть за соблюдением безопасности.

Большинство вредителей не выдержат такой обработки. Особенно дыма от лаврового листа боится паутинный клещ. Кстати, лаврового листа боятся также тараканы.

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