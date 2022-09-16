Зачем бутылка в бачке в унитазе: вы удивитесь, когда узнаете этот лайфхак

Бутылка в бачок унитаза: невероятный лайфхак, как экономить на сливе воды / Pixabay/thebeautifula

Вопрос экономии воды является актуальным практически во всех домохозяйствах. Каждый хозяин не против разумного использования ресурсов. А уж если удастся сэкономить при оплате коммуналки, тогда это становится настоящим подспорьем для семейного бюджета.

Однако не всегда приятно и безболезненно отказываться от привычных объёмов услуг. Тем более, на воде экономит зачастую бывает не очень приятно.

Однако существует простой и доступный всем способ экономии на объемах воды, которая используется для повседневных нужд. При этом экономия пройдет практически незаметно безболезненно.

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Лайфхак простой и известный многим еще с незапамятных времен. Он заключается в том, чтобы поместить емкость с жидкостью или объемный предмет в бачок унитаза.

Как это работает : здесь включается элементарный закон физики – тело, помещенное в воду, вытесняет ровно такой объем воды, как и оно само. То есть, поместив один раз в бачок унитаза ёмкость на 0,5 – 0,7 литров (например, пластиковую бутылку, заполненную водой), или кирпич, каждый раз при сливе воды из бачка вы экономите определенный объем воды, который не набирается в бачок, вытесняемый помещенным в него предметом.

Чем хорош этот способ – он доступен практически каждой семье, пользующейся элементарными сантехническими приборами. При этом лайфхак просто копеечный и не требует особых затрат, ведь пластиковые бутылки мы выбрасываем практически ежедневно.

Как положить бутылку в бачок унитаза

Откройте крышку бачку унитаза. Обычно она закрепляется фиксатором, установленным на кнопке слива. Действуйте аккуратно, ведь сантехника в подавляющем большинстве изготовлена из сантехнического фаянса и является хрупкой. Ей категорически противопоказаны удары о твердые предметы.

После этого поместите в бачок емкость с водой или объемный предмет. Старайтесь не ударить стенки и дно бачка. После этого аккуратно поставьте крышку бачка на место и зафиксируйте ее. Процедура завершена – теперь конце месяца вы сможете подсчитать сэкономленный объем воды, а соответственно и денег.

Отметим, что существуют и другие способы экономии воды при пользовании бачком унитаза. Некоторые используют помогает подогнутый клапан или зафиксированную винтом пластиковую арматуру. Обратим внимание на то, что эти способы требуют определенных навыков работы с сантехникой. Кроме того, нередко отдается предпочтение новым "экономичным" моделям сантехники с несколькими режимами слива, которые способны сокращать подачу струи до 4 раз.

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