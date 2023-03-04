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Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

4 марта 2023, 14:52
Во многих городах Украины на уличных проводах можно увидеть висящие кроссовки. О чем говорит это явление - читайте далее.
Зачем бросают обувь на провода
Зачем бросают обувь на провода / pexels.com

Про обувь на проводах по сей день ходит много легенд. До сих пор причины ее появления в воздухе досконально неизвестны. Однако поговорим о нескольких вариантах.

Зачем бросают обувь на проводах - начнем с истории

У такого явления как обувь связанная шнурками и висящая на проводах есть название - "шуфити". Пошло оно от связи двух английских слов "обувь" и "граффити". По сути, термин указывает на обувное граффити.

Изначально, американские военные, которые отмечали окончание срока службы в эмоциях радости и по традиции подбрасывали в небо все, что попадалось под руку. Считается, что именно тогда, когда первая пара зацепилась за провода - и появилась эта традиция.

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Что означает когда кроссовки висят на проводах - несколько теорий

У традиции обуви на проводах есть не одно предположительное значение. Некоторые говорят о том, что обувь на провода забрасывают студенты после окончания учебы. Другие утверждают, что на проводах оказывается обувь первокурсников. Также есть теории о том, что кроссовки в воздух бросают спортивная команда, которая проиграла в игре.

Что означают кроссовки на проводах в Украине - возможные причины

Так как достоверные причины появления обуви на линиях электропередачи неизвестны, предполагается несколько вариантов этого явления в Украине. Один из них - память о погибшем, который ушел из жизни на этом месте. Также некоторые утверждают, что таким образом некие "банды" помечают свою территорию. Одной из наиболее распространенных причин считается лайфхак для воровства. Известно, что кроссовки на проводах могут повлечь за собой замыкание, после чего диспетчеры ограничивают напряжение на проводах, а недоброжелатели в этот момент снимают провода. В случае, если замыкания не происходит - кроссовки остаются на проводах.

Есть и другая версия, менее экзотическая, но правдоподобная - хулиганство. Любители повеселиться могут желать соединить провода, чтобы из-за замыкания произошел внезапный фейерверк.

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